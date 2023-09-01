Російські ЗМІ пишуть, що стратегічний ракетний комплекс "Сармат" вийшов на бойове чергування. Він може бути носієм ядерного заряду, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія вдвічі збільшила виробництво ракет: хто їй допомагає отримувати західні технології

Із "Сарматом" все не так однозначно

Росіяни дуже пишаються своєю "зброєю апокаліпсису" та намагаються налякати нею українців, однак, як любить повторювати аудиторія російської пропаганди, "не все так однозначно". Росіяни роками створювали навколо себе ореол величі та навіть присвоїли собі звання "другої армії в світі". Повномасштабна війна в Україні показала, що вони себе надзвичайно переоцінили.

Варто також нагадати, що Росія хизується всіма видами озброєнь, які коли-небудь розробляла. Так само вона нахвалювала ракети "Кинджал", які нібито не могла збити жодна із систем ППО, однак американські Patriot на території України показали, що це теж черговий міф.

Про які характеристики ракети заявляє Росія РС-28 "Сармат" – це міжконтинентальна балістична ракета (МБР) п'ятого покоління, здатна нести ядерні заряди. Дітище Рогозіна та його гордість. На Заході цю російську ракету називають дещо поетичніше – "Сатана II".



Запуск "Сармата" має здійснюватись із шахтної установки. Експерти вважають цю ракету не чимось принципово новим, а російською копією розробки 70-х років українського "Південмашу" – Р-36М "Воєвода" (вона ж "Сатана-І").

Однак заяви Росії часто далекі від дійсності, тож тут теж є декілька ремарок. Усі 74 шахтні установки Росії обслуговувались українським "Південмашем", в тому числі – ракети Р-36М "Воєвода", які досі стоять на бойовому чергуванні. У 2014 році це обслуговування було припинене, тому є великі сумніви щодо стану, в якому перебувають МБР росіян. "Сармат" є спробою росіян створити власну ракету шахтного базування.

Перші "кидкові" випробування ракети мали початись ще у 2016 році, але були перенесені на 2018-й, потім "заморожені" до 2020-го (дата, коли вони мали стати на озброєння). Постійні перенесення та заморозки можуть свідчити про великі проблеми з "подєлієм".

Ракетну установку "Сармат" використовували всього двічі. 20 квітня 2022 року з аеродрому "Плесецьк" кудись у бік Камчатки та 20 лютого 2023 року, за інформацією CNN, росіяни повторили свої навчання.

ЗСУ уразили С-400 в Криму