Российские СМИ пишут, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" вышел на боевое дежурство. Он может быть носителем ядерного заряда. 24 Канал.

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С "Сарматом" все не так однозначно

Россияне очень гордятся своим "оружием апокалипсиса" и пытаются напугать им украинцев, однако, как любит повторять аудитория российской пропаганды, "не все так однозначно". Русские годы создавали вокруг себя ореол величия и даже присвоили себе звание "второй армии в мире". Полномасштабная война в Украине показала, что они себя очень переоценили.

Следует также напомнить, что Россия кичится всеми видами вооружений, которые когда-либо разрабатывала. Также она нахваливала ракеты "Кинжал", которые якобы не могла сбить ни одна из систем ПВО, однако американские Patriot на территории Украины показали, что это тоже очередной миф.

О каких характеристиках ракеты заявляет Россия РС-28 "Сармат" – это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пятого поколения, способная нести ядерные заряды. Детище Рогозина и его гордость. На Западе эту российскую ракету называют несколько поэтичнее - "Сатана II".



Запуск "Сармата" должен производиться с шахтной установки. Эксперты считают эту ракету не чем-то принципиально новым, а российской копией разработки 70-х годов украинского "Южмаша" – Р-36М "Воевода" (она же "Сатана-I").

Однако заявления России часто далеки от действительности, здесь тоже есть несколько ремарок. Все 74 шахтных установки России обслуживались украинским "Южмашем", в том числе – ракеты Р-36М "Воевода", которые до сих пор стоят на боевом дежурстве. В 2014 году это обслуживание было прекращено, поэтому есть большие сомнения в состоянии, в котором находятся МБР россиян. "Сармат" - попытка россиян создать собственную ракету шахтного базирования.

Первые "бросочные" испытания ракеты должны были начаться еще в 2016 году, но были перенесены на 2018-й, затем "заморожены" до 2020-го (дата, когда они должны были стать на вооружение). Постоянные переноски и заморозки могут свидетельствовать о больших проблемах с "делением".

Ракетную установку "Сармат" использовали всего дважды. 20 апреля 2022 с аэродрома "Плесецк" куда-то в сторону Камчатки и 20 февраля 2023, по информации CNN, россияне повторили свои учения.

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