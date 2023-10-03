В частности, на действия Кремля активно влияет реакция западных партнеров и международного сообщества. В то же время, Москва будет продолжать использовать свой ядерный шантаж к миру.

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Рассматривает ли Россия возможность применения ядерного оружия

Данилов подчеркнул, что все еще некоторые государства боятся России из-за возможности применения этим государством ядерного оружия. Поэтому стараются всеми способами нивелировать эту опасность.

"Они считают, что использование ядерного оружия будет та граница, которую нельзя будет переходить, нельзя этого допустить. Да, конечно – этого нельзя допустить", – сказал секретарь СНБО.

В то же время, он напомнил, что Москва продолжает игнорировать нормы международного права и нарушает законы и обычаи ведения войны. Данилов подчеркнул, что эти люди "живут по своим законам", поэтому и не обращают внимание на мнение западного общества.

Он также подчеркнул, что ядерный шантаж России будет оставаться простым блефом, пока страны не будут подвергаться такому шантажу.

Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы сами ему это не позволите. Если вы разрешите – она ее использует. Но это ваша позиция должна быть. Для того чтобы раз и навсегда поставить точку,

– рассказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО считает, что, несмотря на внутренние разногласия между нашими партнерами, рано или поздно будет организована "антипутинская коалиция". Он сравнил это объединение с созданием антигитлеровских стран-союзников во время Второй мировой войны.

"Когда она (антипутинская коалиция – 24 Канал) будет создана, как только ударение публично будет отмечено, тогда гораздо все это ускорится", – подчеркнул он.

Данилов считает, что такое объединение будет способствовать скорейшей победе Украины и краху российских захватнических амбиций.

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