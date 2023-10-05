Вони привітали президента Росії з днем народження. Ясна річ, що для цього назнімали купу відео та зробили чимало показових фото, які потім поскладають собі у папочки. Найважливіше те, що на світлинах ми можемо побачити молодого Степана Бандеру.

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Що робить Бандера у російській школі?

Власне, світлина Степана Бандери з'явилася на привітальних плакатах не просто так. Це сталося завдяки білоруському пранкеру Владиславу Бохану. Він зумів вплинути на російських вчителів з Калузької області. І вони портретами Бандери привітали диктатора з Кремля.



Путіна привітали портретами Бандери / Фото Бохана



Один з привітальних плакатів для Путіна / Фото Бохана

Бохан буцімто від імені регіонального відділення "Єдінай Рассії" попрохав педагогів, щоб вони провели акцію, приурочену дню народження Владіміра Путіна. У відповідь він отримав листи, в яких вчителі чемно відзвітували. Ба більше, навіть у себе на забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтактє" виклали привітання.



Портрети Бандери прикрашають привітання / Фото Бохана



До привітань долучили також дітей / Фото Бохана

До слова, день народження Путіна 7 жовтня. Тож ми зможемо ще багато безглуздих привітань, які летітимуть в його бік, побачити.

Зауважимо, що сам Степан Бандера не дає спокою росіянам. Так, його пам'ятник з'явився на Google-карті Бєлгорода.

Що відомо про Бандеру у Бєлгороді

Власне, Google Maps показує, що в самісінькому центрі російського Бєлгорода, звідки окупанти обстрілюють Харків, з'явився загадковий "пам'ятник Степану Бандері". Як зазначають користувачі, він існує на картах щонайменше п'ять місяців.

Ясна річ, що відповідна мітка з пам'ятником Степанові Бандері на картах стала причиною дискусії між мешканцями та користувачами Google. Дехто з них навіть пишається тим, що така мітка на карті є.

Власне, на Google Maps пам'ятник розташований на місці багатоповерхівки, що на вулиці Жовтнева, 46. Власне, користувачі мережі прикріплюють фото, на яких можна побачити, що за цією адресою Степана Бандеру ніхто не побачить. Хіба трохи переборщить з "Бояришником".