Мітка з пам'ятником Бандері на картах викликала справжню дискусію серед мешканців та користувачів Google. Деякі з них – виражають гордість за свій рідний край, інформує 24 Канал.

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Мешканці Бєлгорода – "у захваті"

Згідно з даними Google Maps, пам'ятник розташований на місці багатоповерхового будинку за адресою вулиця Жовтнева, 46. Зауважимо, що це у самому центрі Бєлгорода.

Після свого виникнення, об'єкт викликав різні реакції користувачів Google. Деякі з них пишуть, що "пишаються рідним краєм" і вітають пам'ятник. Інші ж із щирим нерозумінням, стверджують, що не можуть знайти жодного "пам'ятника". Як доказ – прикріплюють фотографії саме того ж будинку, де, за картою, розташований пам'ятник Степану Бандері.

На карті Бєлгорода є мітка з пам'ятником Бандері / "Пепел"

За коментарями користувачів можна зробити висновок, що цей цікавий пам'ятник зберігається на карті Google щонайменше протягом п'яти місяців. За цей час він викликав справжній фурор серед мешканців Білгорода. До слова, назва мітки на картах вказана українською.

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