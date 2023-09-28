Деталями поділився радник з питань комунікації Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Він окреслив як глобальну, так і точкову ціль.
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Які цілі операції на Бєлгородщині
За словами Барановського, глобально йдеться про відтягнення резервів ворога з лінії фронту. Якщо говорити про тактичні цілі, то мовиться про знищення техніки та живої сили загарбників.
Але насамперед це "обстріляти" молодь, тому що щомісяця в Легіон додаються рекрути,
– зазначив Барановський.
Повертаючись до стратегічного значення – відтягування резервів Росії. Це змушує ворога замислюватися над тим, що потрібно вже проводити мобілізацію. Водночас Барановський зазначає, що відповідне рішення – непопулярне. Саме тому окупанти зволікають з ним. За його словами, "чим Росії буде гірше, тим Україні, Легіону "Свобода Росії" буде краще".
Власне, ворогові потрібна жива сила, бо окупантам потрібно не лише відбиватися від наступу ЗСУ. Росіянам необхідно також боронити рідні території. І це при тому, що загарбники щоденно зазнають колосальних втрат на фронті.
Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде освіжити у пам'яті дані. Пригадаймо, що нам про ліквідованих окупантів зранку 28 вересня розповідали у Генштабі ЗСУ.
Втрати ворога ростуть
- За минулу добу на той світ відправили 330 російських загарбників. Загальна цифра знищених окупантів – 277 320 бійців так званої "другої армії світу".
- Також на брухт перетворили чимало одиниць техніки. У ворога стало на 4 679 танків, 8 962 бойові броньовані машини, 6 375 артилерійські системи, 793 РСЗВ, а також 535 засобів ППО менше.
- А ще росіяни не дорахуються 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 957 БпЛА оперативно-стратегічного рівня, 1 529 крилатих ракет, 20 суден, 1 підводного човна, 8 815 автомобілів і автоцистерн, а також 929 одиниць спеціальної техніки.