Деталями поділився радник з питань комунікації Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Він окреслив як глобальну, так і точкову ціль.

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Які цілі операції на Бєлгородщині

За словами Барановського, глобально йдеться про відтягнення резервів ворога з лінії фронту. Якщо говорити про тактичні цілі, то мовиться про знищення техніки та живої сили загарбників.

Але насамперед це "обстріляти" молодь, тому що щомісяця в Легіон додаються рекрути,

– зазначив Барановський.

Звернімо увагу! У Легіоні заявили, що виконали бойові завдання на Бєлгородщині, тож повернулися назад. Раніше у Росії заперечували перехід кордону, але таки визнали, що були боєзіткнення.

Повертаючись до стратегічного значення – відтягування резервів Росії. Це змушує ворога замислюватися над тим, що потрібно вже проводити мобілізацію. Водночас Барановський зазначає, що відповідне рішення – непопулярне. Саме тому окупанти зволікають з ним. За його словами, "чим Росії буде гірше, тим Україні, Легіону "Свобода Росії" буде краще".

Власне, ворогові потрібна жива сила, бо окупантам потрібно не лише відбиватися від наступу ЗСУ. Росіянам необхідно також боронити рідні території. І це при тому, що загарбники щоденно зазнають колосальних втрат на фронті.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде освіжити у пам'яті дані. Пригадаймо, що нам про ліквідованих окупантів зранку 28 вересня розповідали у Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога ростуть