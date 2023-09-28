Деталями поделился советник по коммуникации Легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он наметил как глобальную, так и точечную цель.
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Какие целые операции на Белгородщине
По словам Барановского, глобально речь идет о отвлечение резервов врага с линии фронта. Если говорить о тактических целях, то говорится об уничтожении техники и живой силе захватчиков.
Но прежде это "обстрелять" молодежь, потому что ежемесячно в Легион добавляются рекруты,
– отметил Барановский.
Возвращаясь к стратегическому значению – оттягивание резервов России. Это заставляет врага задумываться о том, что нужно уже проводить мобилизацию. В то же время Барановский отмечает, что соответствующее решение – непопулярно. Именно поэтому оккупанты затягивают с ним. По его словам, "чем России будет хуже, тем Украине, Легиону "Свобода России" будет лучше".
Собственно, врагу нужна живая сила, потому что оккупантам нужно не только отбиваться от наступления ВСУ. Россиянам необходимо также защищать родные территории. И это при том, что захватчики ежедневно несут колоссальные потери на фронте.
Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет освежить в памяти данные. Вспомним, что нам о ликвидированных оккупантах утром 28 сентября рассказывали в Генштабе ВСУ.
Потери врага растут
- За минувшие сутки на тот свет отправили 330 русских захватчиков. Общая цифра уничтоженных оккупантов – 277 320 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также в металлолом превратили немало единиц техники. У врага стало на 4 679 танков, 8 962 боевые бронированные машины, 6 375 артиллерийские системы, 793 РСЗО, а также 535 средств ПВО меньше.
- А еще россияне не досчитаются 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 957 БПЛА оперативно-стратегического уровня, 1 529 крылатых ракет, 20 судов, 1 подлодку, 8 815 автомобилей и автоцистерн, а также 929 единиц специальной техники.