Кроме того, ВСУ уничтожили много вражеской техники. Сейчас окончательные потери оккупантов уточняются, поскольку бои еще продолжаются.
Важно Россия осталась без ЗРК С-300 и 6 артсредств: ВСУ делают жару для врага на фронте
Актуальные потери врага на фронте
- личного состава – около 277320 (+330) человек,
- танков – 4679 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8962 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 6375(+38) ед,
- РСЗО – 793 (+1) ед,
- средств ПВО – 535 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9),
- крылатых ракет – 1529 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8815 (+23) ед,
- специальной техники – 929(+2).
Потери России на фронте / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят огромные потери оккупантам
- 28 сентября в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Также подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.
- 27 сентября стало известно, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. В свою очередь, подразделения ракетных войск нанесли поражение по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника.