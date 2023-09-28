Крім того, ЗСУ знищили багато ворожої техніки. Наразі остаточні втрати окупантів уточнюються, оскільки бої ще тривають.
Важливо Росія залишилась без ЗРК С-300 та 6 артзасобів: ЗСУ роблять спеку для ворога на фронті
Актуальні втрати ворога на фронті
- особового складу – близько 277320 (+330) осіб,
- танків – 4679 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 8962 (+12) од,
- артилерійських систем – 6375(+38) од,
- РСЗВ – 793 (+1) од,
- засобів ППО – 535 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9),
- крилатих ракет – 1529 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23) од,
- спеціальної техніки – 929(+2).
Втрати Росії на фронті / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають шалених втрат окупантам
- 28 вересня у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Також підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.
- 27 вересня стало відомо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.