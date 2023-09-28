Крім того, ЗСУ знищили багато ворожої техніки. Наразі остаточні втрати окупантів уточнюються, оскільки бої ще тривають.

Важливо Росія залишилась без ЗРК С-300 та 6 артзасобів: ЗСУ роблять спеку для ворога на фронті

Актуальні втрати ворога на фронті

  • особового складу – близько 277320 (+330) осіб,
  • танків – 4679 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 8962 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6375(+38) од,
  • РСЗВ – 793 (+1) од,
  • засобів ППО – 535 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9),
  • крилатих ракет – 1529 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23) од,
  • спеціальної техніки – 929(+2).


Втрати Росії на фронті / Генштаб ЗСУ

ЗСУ завдають шалених втрат окупантам

  • 28 вересня у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
  • Також підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.
  • 27 вересня стало відомо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.