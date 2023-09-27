У Генштабі розповіли, що на Херсонському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в біля Миколаївки, Бургунки та Ольгівки.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких – Херсон, Антонівка, Дніпровське та Широка Балка Херсонської області.

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Росіяни зазнають втрат

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони України:

продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку,

наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку,

завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці,

виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

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Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії зазнає катастрофічних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 27 вересня вона втратила вже 276 990 своїх бійців. Варто зауважити, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Окрім особового складу, російські терористи втрачають силу-силенну техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року українські захисники вже спопелили: