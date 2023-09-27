Принаймні таку компенсацію отримала одна з російських матерів. Редакція 24 Каналу висловлює жаль з приводу того, що малий пухнастик потрапив до рук окупантів, які з задоволенням відправили свого сина вбивати мирних українців.

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Кошеня буцімто прихистив її син

Росіяни запевняють, що кошеня буцімто народилося на фронті. І що син цієї жінки прихистив пухнастика та підгодовував його. Окупанта дуже швидко не стало, враховуючи, що матері привезли ще зовсім малого котика.

Глава Комі Володимир Уйба повідомив, що передав матері загиблого учасника "спецоперації" Романа Попова кошеня на прізвисько Сімба, якого боєць прихистив у зоні воєнних дій,

– кажуть російські ЗМІ.

Кота привезли замість ліквідованого сина: дивіться відео

Російські загарбники запевняють, що пухнастик народився у кішки Венери. Її бійці так званої "другої армії світу" підгодовували у зоні так званої "СВО".

Зараз кошеня гасає по всій квартирі, грається,

– зауважили росіяни.

Матір російського загарбника висловила подяку главі Комі. Адже він доставив кошеня, яке її синові "гріло душу". По суті, просто вкрали в Україні кошеня та силоміць вивезли до Росії.

Напередодні ми розповідали не менш веселу новину. Окупанти вирішили побавитися з фоторедактором та "вручити" нагороду вже ліквідованому російському бійцю.

У мережі відразу побачили, що це фейк

Так, в одній із місцевих адміністрацій вирішили бодай якось себе пропіарити. Тож, з допомогою фоторедактора загиблий окупант "отримав" нагороду. Власне, навіть серед прихильників так званої "спецоперації" було достатньо обурених.

На кадрі – Артур Султангалієв. Власне, його буцімто "нагородили". Але є одне "але": його смертельно поранили ще у січні 2023 року. Тим часом нагороду він "отримав" у липні того ж року.

До слова, росіяни можуть ще чимало таких нагород "вручити". А все тому, що з початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати близько 276 990 загарбників.