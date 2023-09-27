Насправді такі відео – докази, що командувач Чорноморського флоту дійсно мертвий. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Чорноморський флот фактично зник
Ігор Яковенко зазначив, що, найімовірніше, Віктор Соколов справді мертвий. Зазвичай, коли хтось спростовує свою смерть, то виходить та говорить: "Ні, я живий". На відео, які опублікували пропагандисти, адмірал зовсім не згадує про повідомлення про свою смерть. Це означає, що ці відео старі.
Приблизно те ж саме було з Кадировим, коли доводять, що він здоровий, показали давнє відео, де він сидить біля свого дяді. Думаю, що цим самим російська пропаганда себе далі закопує та більше переконує, що все-таки Чорноморський флот фактично зник,
– вважає він.
Чорноморського флоту фактично не існує, це просто окремі кораблі, адже крейсер "Москва" знищений, а командування флоту ліквідоване. Тому Росія приховує факт смерті адмірала Соколова.
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Що відомо про ймовірну смерть Соколова
- 22 вересня ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі якраз під час наради керівного складу. У ССО 25 вересня підтвердили, що унаслідок успішної роботи ЗСУ було ліквідовано 34 офіцери, серед яких – командувач Чорноморського фоту. Хоча ім'я не називали, але чинним командувачем був адмірал Віктор Соколов.
- Вже наступного дня, 26 вересня, пропагандисти почали спростовувати чутки про загибель Соколова. У мережі з'явилися кадри з нібито "живим" адміралом, який був "на колегії оборонного відомства", навіть з'явився ролик із засідання, яке виклало російське міноборони. Цікаво, що на цих кадрах Соколов нічого не говорив, а лише мовчки сидів. Припускають, що для цієї постановки могли використати стоп-кадр.
- У мережі 27 вересня масово почали ширитися кадри з нібито живим адміралом Соколовим. Командувач Чорноморського флоту буцімто нагороджував футбольну команду "Чорноморець", яка посіла призове місце у чемпіонаті збройних сил Росії. Однак чемпіонат, після якого проходило нагородження, закінчився 18 вересня 2023 року. На сайті пресслужби російського міноборони вказано, що нагородження відбулося в той же день – 18 вересня 2023 року, тобто за кілька днів до прильоту у будівлю штабу.
- Крім того, на сайті кримського футбольного союзу від 19 вересня опубліковані фото спортсменів після змагань. На світлинах усі футболісти мають медалі дуже схожі на ті, якими їх нібито 27 вересня нагородив особисто Соколов.
- Міністр оборони України Рустем Умєров наразі не підтверджує, але й не спростовує ліквідацію Соколова. Він наголосив, що смерть російського адмірала стала б хорошою новиною.