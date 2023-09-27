На опублікованих у мережі відео Соколов нагороджує футболістів ФК "Чорноморець" після завершення чемпіонату. Проте кремлівські пропагандисти знову схибили й оминули увагою цікавий нюанс, повідомляє 24 Канал.

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Соколов знову "воскрес"

У мережі 27 вересня масово почали ширитися кадри з нібито живим адміралом Соколовим. Як стверджують посіпаки Кремля, командувач Чорноморського флоту буцімто нагороджував футбольну команду "Чорноморець", яка посіла призове місце у чемпіонаті збройних сил Росії.

Пропагандисти показали нові кадри з "живим" Соколовим: дивіться відео

На опублікованих відео Соколов розповідає про "успіхи" й "досягнення" Чорноморського флоту.

Чорноморський флот виконує завдання, які перед ним поставили. Упевнено, успішно,

– вихваляється "живий" Соколов.

Соколов також пригадав, що нещодавно російський диктатор Владімір Путін нагородив 810 бригаду морської піхоти орденом Ушакова. Втім це відбулося ще 30 серпня, а Соколов чомусь і досі про це згадує. Що більше привертає увагу, так це факт того, що командувач Чорноморського флоту ніяк не коментує атаку на будівлю штабу. Ймовірно, він про неї ще "не знає", адже відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, може бути старим.

На опублікованих кадрах також немає жодних часових маркерів або вказівки на дату, коли знімали відео. Також адмірал не пригадує жодних подій, які могли б також встановити часові рамки.

Соколов розповідає про успіхи, але не згадує атаки по штабу: дивіться відео

Крім того, активіст та волонтер Сергій Стерненко наголосив, що відео з адміралом знімали у Будинку офіцерів флоту у Севастополі. Він також заявив, що наразі складно сказати, коли саме знімали відео. Ймовірно, у мережі навмисно могли опублікувати старі відео з Соколовим, аби спростувати чутки про його смерть.

Соколов виступав у Будинку офіцерів / Фото Сергій Стерненко

Поки пропагандисти кричать про "живого" Соколова, у мережі помічають все більше цікавих нюансів. Чемпіонат, після якого проходило нагородження, закінчився 18 вересня 2023 року. Цю інформацію можна знайти й на сайті пресслужби російського міноборони. До слова, там також вказано, що нагородження відбулося в той же день – 18 вересня 2023 року, тобто за кілька днів до прильоту у будівлю штабу.

Ба більше, на сайті кримського футбольного союзу від 19 вересня опубліковані фото спортсменів після змагань. На світлинах усі футболісти мають медалі дуже схожі на ті, якими їх нібито 27 вересня вручав особисто Соколов.



Чемпіонат проходив 18 вересня 2023 року / Скриншот



Церемонія нагородження футболістів також пройшла 18 вересня 2023 року / Скриншот

Ймовірно, пропагандисти настільки заплуталися у своїй брехні, що "забули", коли проходила та сама церемонія нагородження.

Що відомо про ймовірну смерть Соколова