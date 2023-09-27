Це стало відомо від агента партизанського руху із севастопольської окупаційної адміністрації. Днями там провели нараду з питань "інформаційної політики" й дали нові вказівки щодо Соколова.

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Які чутки розповсюджуватимуть пропагандисти

У Москві наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов буцімто "вступив у змову із Силами оборони України". Це він зробив нібито для знищення свого штабу. Відповідне "методичку" поширив так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв.

Цікаво, що за версією Кремля, Соколов "пішов на співпрацю" зі ЗСУ через банальну причину – адмірал буцімто разом із заступником крав продовольство зі штабом. Проте на цьому Кремль не зупинився у вигадках. У Москві також наказали стверджувати, що буцімто Соколов "коригував" удар по будівлі штабу для того, аби "приховати факт крадіжки", адже саме у цей час там мала бути перевірка.

Агент "Атеш" повідомив, що на нараді окупантів також наголошували на тому, що реальні дані про втрати серед військових повинні замовчуватися.

Такі дії окупантів є додатковим доказом того, що командувача Соколова утилізовано або сильно поранено. Також сумніви викликає віртуальна поява Соколова на нараді із Шойгу. Багато людей засумнівалися, що відео транслювався актуальний адмірал Соколов, а не його старий запис,

– мовиться у дописі "Атеш".

Крім того, за даними партизанського руху, після прильоту по будівлі штабу Чорноморського флоту щонайменше 25 карет швидкої виїхали на місце атаки. Медики виносили десятки мішків тілами. Свідками цього стали безліч жителів Севастополя, тому реальний стан справ їм приховати не вдасться.

Удар по штабу Чорноморського флоту