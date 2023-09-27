На опубликованных в сети видео Соколов награждает футболистов ФК "Черноморец" по завершении чемпионата. Однако кремлевские пропагандисты снова промахнулись и обошли вниманием интересный нюанс, сообщает 24 Канал.

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Соколов снова "воскрес"

В сети 27 сентября массово начали распространяться кадры с якобы живым адмиралом Соколовым. Как утверждают прихвостни Кремля, командующий Черноморским флотом якобы награждал футбольную команду "Черноморец", занявшую призовое место в чемпионате вооруженных сил России.

Пропагандисты показали новые кадры с "живым" Соколовым: смотрите видео

На опубликованных видео Соколов рассказывает об "успехах" и "достижениях" Черноморского флота.

Черноморский флот выполняет задачи, которые перед ним поставили. Уверенно, успешно,

– хвастается "живой" Соколов.

Соколов также напомнил, что недавно российский диктатор Владимир Путин наградил 810 бригаду морской пехоты орденом Ушакова. Впрочем, это произошло еще 30 августа, а Соколов почему-то до сих пор об этом вспоминает. Что больше привлекает внимание, так это факт того, что командующий Черноморским флотом никак не комментирует атаку на здание штаба. Вероятно, он о ней еще "не знает", ведь видео, распространяемое российскими пропагандистами, может быть старым.

На опубликованных кадрах также нет временных маркеров или указания на дату, когда снимали видео. Также адмирал не вспоминает никаких событий, которые могли бы установить временные рамки.

Соколов рассказывает об успехах, но не вспоминает атаки по штабу: смотрите видео

Кроме того, активист и волонтер Сергей Стерненко отметил, что видео с адмиралом снимали в Доме офицеров флота в Севастополе. Он также заявил, что пока сложно сказать, когда именно снимали видео. Вероятно, в сети специально могли опубликовать старые видео с Соколовым, чтобы опровергнуть слухи о его смерти.

Соколов выступал в Доме офицеров / Фото Сергей Стерненко

Пока пропагандисты кричат о "живом" Соколове, в сети замечают все больше интересных нюансов. Чемпионат, после которого проходило награждение, завершился 18 сентября 2023 года. Эту информацию можно найти и на сайте пресс-службы российского минобороны. К слову, там также указано, что награждение состоялось в тот же день – 18 сентября 2023 года, то есть за несколько дней до прилета в здание штаба.

Более того, на сайте крымского футбольного союза от 19 сентября опубликованы фото спортсменов после соревнований. На фотографиях у всех футболистов медали очень похожи на те, которыми их якобы 27 сентября вручал лично Соколов.



Чемпионат проходил 18 сентября 2023 года / Скриншот



Церемония награждения футболистов также прошла 18 сентября 2023 года / Скриншот

Вероятно, пропагандисты настолько запутались в своей лжи, что "забыли", когда проходила та же церемония награждения.

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