Російські пропагандисти 26 вересня оприлюднили відео, на якому командувач Чорноморським флотом нібито в онлайн режимі був присутній на колегії російського міноборони.

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Білий дім знає про відео пропагандистів із Соколовим

У США відреагували на відео пропагандистів із Соколовим. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що їй відомо про відео, опубліковане в Росії.

Однак, за її словами, ще зарано щось коментувати.

Ми бачили звіти і, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати,

– відповіла Карін Жан-П'єр.

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