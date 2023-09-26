Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що наразі зарано робити висновки, чи Соколов дійсно живий. Адже росіяни можуть вдатися до маніпуляцій, як це було у випадку з ліквідацією крейсера "Москва".
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Створили враження, що Соколов живий
Він зазначив, що інформація про знищення Соколова надійшла у перші години після удару по штабу Чорноморського флоту Росії. Потім за кілька днів Сили спеціальних операцій підтвердили це.
А тепер в російський інформаційний простір вкидається відео з начебто рутинної наради в міноборони Росії за участю Сєргєя Шойгу. І випадково показують, що на ній присутній той самий Соколов.
Проте мене збентежило, що Соколов сидів і не рухався. Крім того, невідомо, звідки з'явилось це відео, можливо Соколова в якійсь квартирі знімали. Не можу сказати, що це був двійник. Але це може бути стоп-кадр Соколова, який включили у це відео з наради, щоб створити враження, що він живий,
– припустив ексспівробітник СБУ.
Іван Ступак припустив, якою є ситуація з "ожившим" Соколовим: дивіться відео
Нагадаємо, що минулого року, коли ЗСУ потопили російський крейсер "Москва", росіяни тривалий час розповідали, що це неправда. Також вони показували відео військових, що ходять по плацу, і говорили, мовляв, це команда крейсера "Москва".
"Однак за декілька тижнів росіянам довелось визнати, що цього військового корабля більше не існує. А тому можливо такий самий сценарій використовується у випадку з Соколовим. Почекаємо, ймовірно з'являться некрологи російських військових з Криму, і можливо засвітиться серед загиблих й Соколов", – підкреслив Іван Ступак.
Що відомо про удари по штабу російського Чорноморського флоту
- Українські сили 22 вересня завдали удару по штабу в Севастополі.За повідомлення ССО, вдалося обстріляти будівлю саме тоді, коли там проводилась нарада за участю керівного складу Чорноморського флоту Росії. Серед них мав бути Соколов.
- Пізніше глава ГУР Кирило Буданов підтвердив, що командувач російського Чорноморського флоту ймовірного поранений та перебуває у важкому стані. Проте точною інформацією ГУР не володів.
- А 25 вересня у ССО підтвердили інформацію, що Соколов загинув внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту. Загалом цей удар забрав життя 34 офіцерів, а 105 окупантів було поранено.
- Водночас аналітики з ISW припустили, що загибель Соколова зокрема може призвести "до значних збоїв у командуванні та управлінні Чорноморським флотом Росії".
- Проте 26 вересня адмірал Соколов "воскрес" на "на колегії оборонного відомства". Відповідне відео опублікувало російське міноборони.