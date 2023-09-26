Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що наразі зарано робити висновки, чи Соколов дійсно живий. Адже росіяни можуть вдатися до маніпуляцій, як це було у випадку з ліквідацією крейсера "Москва".

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Створили враження, що Соколов живий

Він зазначив, що інформація про знищення Соколова надійшла у перші години після удару по штабу Чорноморського флоту Росії. Потім за кілька днів Сили спеціальних операцій підтвердили це.

А тепер в російський інформаційний простір вкидається відео з начебто рутинної наради в міноборони Росії за участю Сєргєя Шойгу. І випадково показують, що на ній присутній той самий Соколов.

Проте мене збентежило, що Соколов сидів і не рухався. Крім того, невідомо, звідки з'явилось це відео, можливо Соколова в якійсь квартирі знімали. Не можу сказати, що це був двійник. Але це може бути стоп-кадр Соколова, який включили у це відео з наради, щоб створити враження, що він живий,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Іван Ступак припустив, якою є ситуація з "ожившим" Соколовим: дивіться відео

Нагадаємо, що минулого року, коли ЗСУ потопили російський крейсер "Москва", росіяни тривалий час розповідали, що це неправда. Також вони показували відео військових, що ходять по плацу, і говорили, мовляв, це команда крейсера "Москва".

"Однак за декілька тижнів росіянам довелось визнати, що цього військового корабля більше не існує. А тому можливо такий самий сценарій використовується у випадку з Соколовим. Почекаємо, ймовірно з'являться некрологи російських військових з Криму, і можливо засвітиться серед загиблих й Соколов", – підкреслив Іван Ступак.

Важливо! Адмірал Соколов є причетним до воєнних злочинів проти України. Зокрема він особисто віддавав накази щодо бойових пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр" по енергетичних об'єктах України. У СБУ зазначили, що станом на травень 2023 року внаслідок дій Соколова загинули щонайменше 4 мирні жителі, ще 40 – отримали поранення.

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