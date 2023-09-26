Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что рано делать выводы, действительно ли Соколов жив. Ведь россияне могут прибегнуть к манипуляциям, как это было в случае с ликвидацией крейсера "Москва".

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Создали впечатление, что Соколов жив

Он отметил, что информация об уничтожении Соколова поступила в первые часы после удара по штабу Черноморского флота России. Затем через несколько дней Силы специальных операций подтвердили это.

А теперь в российское информационное пространство вбрасывается видео с якобы рутинного совещания в минобороны России с участием Сергея Шойгу. И случайно показывают, что на нем присутствует тот же Соколов.

Однако меня смутило, что Соколов сидел и не двигался. Кроме того, неизвестно, откуда появилось это видео, возможно, Соколова в какой-то квартире снимали. Не могу сказать, что это двойник. Но это может быть стоп-кадр Соколова, который включили в это видео с совещания, чтобы создать впечатление, что он жив,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Иван Ступак предположил, какова ситуация с "ожившим" Соколовым: смотрите видео

Напомним, что в прошлом году, когда ВСУ потопили российский крейсер "Москва", россияне долгое время рассказывали, что это неправда. Также они показывали видео военных, шагающих по плацу и говорили, мол, это команда крейсера "Москва".

"Однако через несколько недель россиянам пришлось признать, что этого военного корабля больше не существует. А потому возможно такой же сценарий используется в случае с Соколовым. Подождем, вероятно, появятся некрологи российских военных из Крыма, и возможно засветится среди погибших и Соколов", – подчеркнул Иван Ступак.

Важно! Адмирал Соколов причастен к военным преступлениям против Украины. В частности, он лично отдавал приказы о боевых пусках крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетическим объектам Украины. В СБУ отметили, что по состоянию на май 2023 года в результате действий Соколова погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, еще 40 получили ранения.

Что известно об ударах по штабу российского Черноморского флота