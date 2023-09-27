На самом деле такие видео – доказательства, что командующий Черноморским флотом действительно мертв. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Черноморский флот фактически исчез
Игорь Яковенко отметил, что, вероятнее всего, Виктор Соколов действительно мертв. Обычно, когда кто-то опровергает свою смерть, то выходит и говорит: "Нет, я жив". На видео, опубликованном пропагандистами, адмирал вовсе не упоминает о сообщении о своей смерти. Это значит, что эти видео старые.
Приблизительно то же самое было с Кадыровым, когда доказывают, что он здоров, показали древнее видео, где он сидит возле своего дяди. Думаю, что тем самым российская пропаганда себя дальше закапывает и больше убеждает, что все-таки Черноморский флот фактически исчез,
– считает он.
Черноморского флота фактически не существует, это просто отдельные корабли, ведь крейсер "Москва" уничтожен, а командование флота ликвидировано. Поэтому Россия скрывает факт смерти адмирала Соколова.
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Что известно о вероятной смерти Соколова
- 22 сентября ВСУ ударили по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе как раз во время совещания руководящего состава. В ССО 25 сентября подтвердили, что в результате успешной работы ВСУ было ликвидировано 34 офицера, среди которых – командующий Черноморским фотом. Хотя имя не называли, но действующим командующим был адмирал Виктор Соколов.
- На следующий день, 26 сентября, пропагандисты начали опровергать слухи о гибели Соколова. В сети появились кадры с якобы "живым" адмиралом, который был "на коллегии оборонного ведомства", даже появился ролик с заседания, которое выложило российское минобороны. Интересно, что на этих кадрах Соколов ничего не говорил, а молча сидел. Предполагается, что для этой постановки могли использовать стоп-кадр.
- В сети 27 сентября массово начали распространяться кадры с якобы живым адмиралом Соколовым. Командующий Черноморским флотом якобы награждал футбольную команду "Черноморец", занявшую призовое место в чемпионате вооруженных сил России. Однако чемпионат, после которого проходило награждение, завершился 18 сентября 2023 года. На сайте прессслужбы российского минобороны указано, что награждение состоялось в тот же день – 18 сентября 2023, то есть за несколько дней до прилета в здание штаба.
- Кроме того, на сайте крымского футбольного союза от 19 сентября опубликованы фотографии спортсменов после соревнований. На фотографиях у всех футболистов медали очень похожи на те, которыми их якобы 27 сентября наградил лично Соколов.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров пока не подтверждает, но и не опровергает ликвидацию Соколова. Он подчеркнул, что смерть российского адмирала стала бы хорошей новостью.