На опублікованій світлині з нагородою – Артур Султангалієв. Цікаво, що смертельні поранення він отримав ще у січні 2023 року, а "нагороду" – у липні.
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"Майстри фотошопу"
У мережі на сторінці адміністрації Янаульського району Башкирії з'явився допис про нагородження окупанта. Султангалієву "вручили" якусь медаль. Втім, адміністрацію ніяк не хвилював той факт, що окупант отримав поранення у січні 2023 року. Тому вони просто за допомогою фоторедактора "приліпили" голову Султангалієва й "дали" йому медаль.
Помітити "майстерність" фотошопу можна неозброєним оком. Тут й рука на дивному фоні, й інша підлога, і навіть медаль "герой" тримає майже "реалістично".
Допис про нагородження Султангалієва / Скриншот
"Непомітний" фотошоп окупантів / Фото New Voice
У мережі на таке повідомлення відреагували дуже гостро. Навіть прихильники так званої "спецоперації" назвали це "нагородження" піаром на крові, а деякі жартували, що "церемонію" можна було "запросити" Путіна, Папу Римського чи навіть Губку Боба.
Втім, і тут адміністрація знайшла вихід. Там пояснили, що буцімто "довелося використати" фоторедактор, бо Султангалієв прийшов отримувати нагороду футболці й капцях.
У нас перший пост був 18 липня. Він хворів, так. Вручили йому медаль у військкоматі. Фотошоп визнаємо, так. Він просто прийшов у футболці та шльопанцях, тому зробили йому військову форму. Він тоді був комісований,
– виправдалися в Янаульській адміністрації.
Наразі цей допис у мережі не вдалося знайти, оскільки його видалили. Втім, адміністрація опублікувала інший – про церемонію прощання з окупантом. Як мовиться у повідомленні, Султангалієв отримав серйозне поранення у січні 2023 року.
"З серпня 2022 року Артур Радисович виконував бойові завдання у складі башкирського добровольчого батальйону ім. А. Доставалова. У січні 2023 року він отримав поранення і після тривалої хвороби його серце зупинилося", – мовиться у дописі.
Цікаво, що адміністрація Янаульського району не назвала дату смерті окупанта. Вочевидь, щоб не потопити самих себе після "нагородження" мертвого окупанта.
Допис про церемонію прощання з окупантом / Скриншот
Актуальні втрати ворога
Росіяни продовжують розв'язану Кремлем кровопролитну війну. Втрати ворога в особовому складі вже перевищують 275 тисяч. Станом на 27 вересня 2023 року так звана "друга армія світу" вже втратила:
- особового складу – близько 276 990 (+320) осіб,
- танків – 4675 (+3),
- бойових броньованих машин – 8950 (+4),
- артилерійських систем – 6337(+38),
- РСЗВ – 792 (+0),
- засобів ППО – 534 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24),
- крилатих ракет – 1529 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29),
- спеціальної техніки – 927(+2).