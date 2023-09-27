На опублікованій світлині з нагородою – Артур Султангалієв. Цікаво, що смертельні поранення він отримав ще у січні 2023 року, а "нагороду" – у липні.

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"Майстри фотошопу"

У мережі на сторінці адміністрації Янаульського району Башкирії з'явився допис про нагородження окупанта. Султангалієву "вручили" якусь медаль. Втім, адміністрацію ніяк не хвилював той факт, що окупант отримав поранення у січні 2023 року. Тому вони просто за допомогою фоторедактора "приліпили" голову Султангалієва й "дали" йому медаль.

Помітити "майстерність" фотошопу можна неозброєним оком. Тут й рука на дивному фоні, й інша підлога, і навіть медаль "герой" тримає майже "реалістично".



Допис про нагородження Султангалієва / Скриншот



"Непомітний" фотошоп окупантів / Фото New Voice

У мережі на таке повідомлення відреагували дуже гостро. Навіть прихильники так званої "спецоперації" назвали це "нагородження" піаром на крові, а деякі жартували, що "церемонію" можна було "запросити" Путіна, Папу Римського чи навіть Губку Боба.

Втім, і тут адміністрація знайшла вихід. Там пояснили, що буцімто "довелося використати" фоторедактор, бо Султангалієв прийшов отримувати нагороду футболці й капцях.

У нас перший пост був 18 липня. Він хворів, так. Вручили йому медаль у військкоматі. Фотошоп визнаємо, так. Він просто прийшов у футболці та шльопанцях, тому зробили йому військову форму. Він тоді був комісований,

– виправдалися в Янаульській адміністрації.

Наразі цей допис у мережі не вдалося знайти, оскільки його видалили. Втім, адміністрація опублікувала інший – про церемонію прощання з окупантом. Як мовиться у повідомленні, Султангалієв отримав серйозне поранення у січні 2023 року.

"З серпня 2022 року Артур Радисович виконував бойові завдання у складі башкирського добровольчого батальйону ім. А. Доставалова. У січні 2023 року він отримав поранення і після тривалої хвороби його серце зупинилося", – мовиться у дописі.

Цікаво, що адміністрація Янаульського району не назвала дату смерті окупанта. Вочевидь, щоб не потопити самих себе після "нагородження" мертвого окупанта.



Допис про церемонію прощання з окупантом / Скриншот

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