Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк поділився з 24 Каналом своїми припущеннями щодо розвитку подій у регіонах Росії.
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"Безумовно, вони продовжуватимуть свої активні дії, масштабуватимуть їх. Мірою того, як ослаблятиметься силовий контроль над регіонами, ці дії матимуть ефектний і масштабний вигляд", – зазначив Подоляк.
За його словами, уже не йдеться про початок рейду, адже він був раніше. Найімовірніше, стартував етап, коли накопичується ефект так званого "розсмикування" всередині країни-агресорки.
Ще раз про походження легіону та РДК
"Я не знаю, що таке ДРГ – у нас є абсолютно легальні легіон "Свобода Росії" і РДК. Це команди, що створили громадяни Росії, які бачать майбутнє своєї країни інакше, ніж оця узурпаторська династія Путіна", – наголосив Подоляк.
Як відомо, Україна координувала дії з російськими добровольцями лише до держкордону, тому це виключно їхня операція.
Останні новини про російських добровольців
- Дедалі більше росіян переходять на бік України. Нещодавно нова група бійців РДК прибула до нашої країни, щоб допомогти повалити путінський режим.
- У Курській і Бєлгородській областях Росії вирішили посилити "тероборону". Їм видали зброю, щоб "відбивати атаки з боку України".
- Нагадаємо, що активна фаза операції російських добровольців почалась ще наприкінці травня. Тоді добровольці змогли зайти на 42 кілометри вглиб Росії та затрофеїти ворожу техніку.