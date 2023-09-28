Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк поділився з 24 Каналом своїми припущеннями щодо розвитку подій у регіонах Росії.

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"Безумовно, вони продовжуватимуть свої активні дії, масштабуватимуть їх. Мірою того, як ослаблятиметься силовий контроль над регіонами, ці дії матимуть ефектний і масштабний вигляд", – зазначив Подоляк.

За його словами, уже не йдеться про початок рейду, адже він був раніше. Найімовірніше, стартував етап, коли накопичується ефект так званого "розсмикування" всередині країни-агресорки.

Зверніть увагу! На початку вересня Російський добровольчий корпус почав новий рейд у прикордонні Росії. Разом із суміжними підрозділами він знищив працівника ФСБ і поранив ще 10 окупантів.

Ще раз про походження легіону та РДК

"Я не знаю, що таке ДРГ – у нас є абсолютно легальні легіон "Свобода Росії" і РДК. Це команди, що створили громадяни Росії, які бачать майбутнє своєї країни інакше, ніж оця узурпаторська династія Путіна", – наголосив Подоляк.

Як відомо, Україна координувала дії з російськими добровольцями лише до держкордону, тому це виключно їхня операція.

Ексклюзивне інтерв'ю Михайла Подоляка з'явиться о 17:00 на ютубі 24 Каналу. Не пропустіть!

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