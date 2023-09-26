Нова група бійців Російського добровольчого корпусу прибула до України. Росіяни регулярно переходять на бік України.
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Процес заїзду легальний
Новобранці із Росії прибувають в Україну, щоб стати на захист нашої держави. Процес заїзду повністю легальний. У повідомленні телеграм-каналів мовиться про "десятки" бійців із країни-агресорки, які добровільно перейшли на бік України.
Бійці РДК продовжують виконувати бойові завдання із оборони України. Зокрема, на початку червня вони та легіон "Свобода Росії" заявили про проведення певної операції у Бєлгородській області. Таким чином добровольці прагнули допомогти Україні боротися з окупантами.
Російський добровольчий корпус: що відомо про угруповання
- Російський добровольчий корпус – це військовий підрозділ ЗСУ, який сформували у серпні 2022 року з етнічних росіян. Входить він до Інтернаціонального легіону ТрО України.
- Попри високий рівень медійності, про кількість військових у корпусі нічого не відомо. Та експерт з праворадикальних рухів у Росії В'ячеслав Ліхачов вважає, що чисельність Російського добровольчого корпусу наближається до роти – тобто від 180 до 200 осіб.
- Діяльність Російського добровольчого корпусу все ще залишається предметом дискусій як в українських, так і в закордонних медіа. Російських військових підозрюють у тому, що вони можуть опинитися "засланими козачками" та російськими спецагентами.
- Та перед прийомом до корпусу росіяни все ж проходять ряд перевірок в українських спецслужбах – зокрема, поліграф, анкетування, на кожного потенційного бійця складають психологічний портрет. В РДК воюють люди зовсім різних професій – від акторів до втікачів-каторжників, є також і колишні працівники російського Міністерства внутрішніх справ та військові, що служили в Росії роками.