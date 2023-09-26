Нова група бійців Російського добровольчого корпусу прибула до України. Росіяни регулярно переходять на бік України.

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Процес заїзду легальний

Новобранці із Росії прибувають в Україну, щоб стати на захист нашої держави. Процес заїзду повністю легальний. У повідомленні телеграм-каналів мовиться про "десятки" бійців із країни-агресорки, які добровільно перейшли на бік України.

Бійці РДК продовжують виконувати бойові завдання із оборони України. Зокрема, на початку червня вони та легіон "Свобода Росії" заявили про проведення певної операції у Бєлгородській області. Таким чином добровольці прагнули допомогти Україні боротися з окупантами.

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