Новая группа бойцов Российского добровольческого корпуса прибыла в Украину. Россияне регулярно переходят на сторону Украины.
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Процесс заезда легален
Новобранцы из России прибывают в Украину, чтобы встать на защиту нашего государства. Процесс заезда полностью легален. В сообщении телеграмм-каналов говорится о "десятках" бойцов из страны-агрессорки, добровольно перешедших на сторону Украины.
Бойцы РДК продолжают выполнять боевые задания по обороне Украины. В частности, в начале июня они и легион "Свобода России" заявили о проведении определенной операции в Белгородской области. Таким образом, добровольцы стремились помочь Украине бороться с оккупантами.
Российский добровольческий корпус: что известно об группировках
- Российский добровольческий корпус – это военное подразделение ВСУ, которое сформировали в августе 2022 года из этнических русских. Входит он в Интернациональный легион ТРО Украины.
- Несмотря на высокий уровень медийности, о количестве военных в корпусе ничего не известно. Но эксперт по праворадикальным движениям в России Вячеслав Лихачев считает, что численность Российского добровольческого корпуса приближается к роте – то есть от 180 до 200 человек.
- Деятельность Российского добровольческого корпуса все еще остается предметом дискуссий как у украинских, так и зарубежных медиа. Российские военные подозреваются в том, что они могут оказаться "засланными казачками" и российскими спецагентами.
- Но перед приемом в корпус россияне все же проходят ряд проверок в украинских спецслужбах – в частности, полиграф, анкетирование, на каждого потенциального бойца составляют психологический портрет. В РДК воюют люди совершенно разных профессий – от актеров до беглецов-каторжников, есть также и бывшие работники российского Министерства внутренних дел и военные, служившие в России годами.