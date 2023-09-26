Новая группа бойцов Российского добровольческого корпуса прибыла в Украину. Россияне регулярно переходят на сторону Украины.

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Процесс заезда легален

Новобранцы из России прибывают в Украину, чтобы встать на защиту нашего государства. Процесс заезда полностью легален. В сообщении телеграмм-каналов говорится о "десятках" бойцов из страны-агрессорки, добровольно перешедших на сторону Украины.

Бойцы РДК продолжают выполнять боевые задания по обороне Украины. В частности, в начале июня они и легион "Свобода России" заявили о проведении определенной операции в Белгородской области. Таким образом, добровольцы стремились помочь Украине бороться с оккупантами.

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