В РДК отмечают, что успешный огневой рейд был проведен совместно со смежными подразделениями.
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Представители РДК совместно со смежными подразделениями провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе,
– говорится в сообщении.
Также бойцы сообщили, что в ходе рейда погиб по меньшей мере один сотрудник российской ФСБ, еще около 10 ранены.
В РДК опубликовали видео, но распознать местность, где проходило сражение, за этими кадрами сложно.
Главное о деятельности РДК
В начале июня бойцы РДК и легиона "Свобода России" заявили о проведении определенной операции в Белгородской области. Добровольцы заявили, что таким образом стремятся помочь Украине бороться с оккупантами.
В ходе операций бойцы сообщили об успехах, в том числе они смогли взять в плен нескольких оккупантов и уничтожить несколько единиц вражеской техники.
Бойцы РДК совершали рейды также и в Брянской области. Во время одной из них, в сентябре, были ликвидированы два сотрудника пограничной службы ФСБ.