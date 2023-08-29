Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" отметил 24 Каналу, что на самом деле силовики пытаются воспользоваться ситуацией и заработать.
К теме РДК зовут вагнеровцев перейти на их сторону и вместе пойти на Москву
"Вероятнее всего, это определенная инициатива снизу, то есть со стороны силовиков, минобороны или ФСБ. Я думаю, что речь идет об очередной краже из бюджета и не больше", – объяснил "Фортуна".
Так, на сегодня все меры по усилению защиты приграничных регионов России не имеют смысла, если вспомнить мятеж вагнеровцев и рейды добровольцев.
РДК и ЧВК "Вагнера" могут объединиться
В то же время, нельзя исключать того, что российские власти действительно хотят перестраховаться. Особенно учитывая возможное объединение вагнеровцев и добровольцев.
Так, после убийства лидера ЧВК "Вагнера" наемники ищут нового предводителя. Этим моментом решили воспользоваться в Русском добровольческом корпусе. Там предложили вагнеровцам вместе отправиться в новый поход на Москву.
Путин приказал силовикам быть начеку: смотрите видео 24 Канала
Российские добровольцы готовят новый рейд: основное
- С конца мая в приграничных регионах страны-агрессора с перерывами неспокойно. Советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский анонсировал новый поход, главная цель которого – свергнуть путинский режим.
- В настоящее время российские добровольцы разрабатывают несколько операций и готовят новых бойцов. Желающих вступить в их ряды достаточно много.
- Тем временем на Белгородщине решили вооружить так называемую "тероборону". Им выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.