Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" отметил 24 Каналу, что на самом деле силовики пытаются воспользоваться ситуацией и заработать.

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"Вероятнее всего, это определенная инициатива снизу, то есть со стороны силовиков, минобороны или ФСБ. Я думаю, что речь идет об очередной краже из бюджета и не больше", – объяснил "Фортуна".

Так, на сегодня все меры по усилению защиты приграничных регионов России не имеют смысла, если вспомнить мятеж вагнеровцев и рейды добровольцев.

РДК и ЧВК "Вагнера" могут объединиться

В то же время, нельзя исключать того, что российские власти действительно хотят перестраховаться. Особенно учитывая возможное объединение вагнеровцев и добровольцев.

Так, после убийства лидера ЧВК "Вагнера" наемники ищут нового предводителя. Этим моментом решили воспользоваться в Русском добровольческом корпусе. Там предложили вагнеровцам вместе отправиться в новый поход на Москву.

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Обратите внимание! Евгений Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня устроил мятеж в России. Им удалось установить контроль над Ростовом, Воронежем и несколькими дорогами в Москву.

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