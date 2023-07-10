Представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что подробные планы знает только военное руководство легиона. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Важно "Марш справедливости" завершился слишком быстро: почему РДК не начал действовать во время мятежа Пригожина

Увеличивают количество личного состава

Сейчас российские добровольцы работают над новыми рейдами. Однако главная задача легиона – увеличение количества личного состава

Мы получили много заявок на вступление и сейчас увеличиваем количество членов для выполнения более мощных и сложных задач. Над этим и работаем,

– сказал представитель политического крыла легиона.

Люди, которые присоединяются к рядам легиона "Свобода России", настроены решительно. К тому же многие россияне готовы поддержать рейды, когда добровольцы появятся на территории страны-агрессорки.

"Работаем по разным направлениям и с разными типами людей", – отметил Барановский.

Чем сейчас занимаются бойцы легиона "Свобода России": смотрите видео

Техника и вооружение

Основной вопрос легиона "Свобода России" – люди. А вот техники и вооружения хватает. Российские добровольцы имеют трофейную технику, однако больше их интересует увеличение личного состава.

Бойцы легиона "Свобода России" будут действовать совместно с Российским добровольческим корпусом. Однако сейчас бойцы РДК выполняют задачи на Запорожском направлении. К сожалению, они понесли потери при выполнении боевых задач.

В нужное время они появятся и мы, как и в прошлый раз, вместе пойдем на Россию,

– добавил представитель политического крыла легиона.

Легион "Свобода России" и РДК имеют общую задачу – освобождение России от оккупационного путинского режима.

Деятельность российских добровольцев: последние новости