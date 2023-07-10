Представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что подробные планы знает только военное руководство легиона. Об этом он рассказал 24 Каналу.
Важно "Марш справедливости" завершился слишком быстро: почему РДК не начал действовать во время мятежа Пригожина
Увеличивают количество личного состава
Сейчас российские добровольцы работают над новыми рейдами. Однако главная задача легиона – увеличение количества личного состава
Мы получили много заявок на вступление и сейчас увеличиваем количество членов для выполнения более мощных и сложных задач. Над этим и работаем,
– сказал представитель политического крыла легиона.
Люди, которые присоединяются к рядам легиона "Свобода России", настроены решительно. К тому же многие россияне готовы поддержать рейды, когда добровольцы появятся на территории страны-агрессорки.
"Работаем по разным направлениям и с разными типами людей", – отметил Барановский.
Чем сейчас занимаются бойцы легиона "Свобода России": смотрите видео
Техника и вооружение
Основной вопрос легиона "Свобода России" – люди. А вот техники и вооружения хватает. Российские добровольцы имеют трофейную технику, однако больше их интересует увеличение личного состава.
Бойцы легиона "Свобода России" будут действовать совместно с Российским добровольческим корпусом. Однако сейчас бойцы РДК выполняют задачи на Запорожском направлении. К сожалению, они понесли потери при выполнении боевых задач.
В нужное время они появятся и мы, как и в прошлый раз, вместе пойдем на Россию,
– добавил представитель политического крыла легиона.
Легион "Свобода России" и РДК имеют общую задачу – освобождение России от оккупационного путинского режима.
Деятельность российских добровольцев: последние новости
- Бойцы легиона "Свобода России" заявили, что в течение следующего месяца будет их третья операция, а затем и следующие. Вероятно, анонс новой сделки рассчитан на то, что Россия стянула войска к границе.
- В Белгородской области работают разведывательные группы российских добровольцев. Идет серьезная подготовительная работа, чтобы рейд не закончился так, как "переворот" Пригожина. Все произойдет в нужный момент, когда у России уже нет сил реагировать на все вызовы.
- Представители РДК и легиона "Свобода России" поддержали мятеж Пригожина 24 июня. Более того, добровольцы призвали россиян противостоять властям Кремля.