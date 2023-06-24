Кроме того, российские добровольцы подчеркнули, что могут помочь свергнуть Путина с власти. Там также призвали прекратить убивать мирных украинцев и покинуть нашу страну.

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В РДК призвали россиян поддержать мятеж

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным "Уайт Рекс" 24 июня записал видео, в котором заявил, что, по его информации, Путина уже эвакуировали в Валдай в Новгородской области. Он также отметил, что Москву оставляют и представители так называемой "российской элиты".

Никитин поддержал мятеж Пригожина: смотрите видео

Он также отметил, что у России началась "новая смута" и теперь страну охватят внутренние конфликты. Тем не менее Никитин подчеркнул, что поддержит Пригожина в мятеже.

Я искренне болею за успех миссии Пригожина. Потому что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом – вооруженным восстанием,

– сказал он.

Он также рассказал, что в настоящее время фронт россиян в Украине "начинает рушиться". Это связано с тем, что последние события, а также наступательные действия ВСУ деморализовали русских солдат и усложнили им наступление.

Напоследок Никитин сказал, что находящиеся в России добровольцы РДК сейчас мобилизованы на фронте в Украине. Он подчеркнул, что "по обе стороны границы войска РДК приближают нашу общую победу".

В "Свободе России" также высказались по поводу мятежа

Представители легиона "Свобода России" также опубликовали заявление по мятежу основателя ЧВК "Вагнера". Они сказали, что на поле боя российские добровольцы с Пригожиным – враги, однако сейчас повар Путина говорит правду, что российские генералы отправляют насмерть граждан страны как пушечное мясо сотни тысяч россиян.

Там также призвали прекратить "бессмысленное и жестокое убийство украинцев". А также призывали вернуться домой, туда "где вы сейчас нужные".

"Солдаты, офицеры: ваше время пришло. Разверните свое оружие на башне Кремля, не дайте междоусобиям утопить Россию в крови", – отметили в "Свободе России"

В заключение российские добровольцы подчеркнули, что надеются на то, что "война зла против зла" ослабит репрессивную машину Кремля. Тогда они с собратьями окончательно освободят Россию от диктаторского режима.