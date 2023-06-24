Крім того, російські добровольці наголосили, що можуть допомогти у тому, щоб скинути Путіна з влади. Там також закликали припинити вбивати мирних українців та піти з нашої країни.

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У РДК закликали росіян підтримати заколот

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін з позивним "Вайт Рекс" 24 червня записав відео, у якому заявив, що, за його інформацією, Путіна вже евакуювали в місто Валдай у Новгородській області. Він також зазначив, що Москву лишають і представники так званої "російської еліти".

Нікітін підтримав заколот Пригожина: дивіться відео

Він також зазначив, що у Росії почалася "нова смута" і тепер країну охоплять внутрішні конфлікти. Попри це, Нікітін наголосив, що підтримає Пригожина у заколоті.

Я щиро вболіваю за успіх місії Пригожина. Тому що кривавий кремлівський режим можна знести тільки одним способом – збройним повстанням,

– сказав він.

Він також розповів, що наразі фронт росіян в Україні "починає валитися". Це пов'язано з тим, що останні події, а також наступальні дії ЗСУ деморалізували російських солдатів і ускладнили їм наступ.

Наостанок, Нікітін сказав, що добровольці РДК, що перебувають у Росії, зараз мобілізовані на фронті в Україні. Він наголосив, що "по обидва боки кордону війська РДК наближають нашу спільну перемогу".

У "Свободі Росії" також висловилися щодо заколоту

Представники легіону "Свобода Росії" також опублікували заяву щодо заколоту засновника ПВК "Вагнера". Вони сказали, що на полі бою російські добровольці з Пригожиним – вороги, однак зараз кухар Путіна говорить правду про те, що російські генерали відправляють на смерть громадян країни, як гарматне м'ясо сотні тисяч росіян.

Там також закликали припинити "безглузде і жорстоке вбивство українців". А також закликали повернутися додому, туди "де ви зараз потрібні".

"Солдати, офіцери: ваш час настав. Розверніть свою зброю на вежі Кремля, не дайте міжусобицям втопити Росію в крові", – зазначили у "Свободі Росії"

Наостанок російські добровольці наголосили, що сподіваються на те, що "війна зла проти зла" послабить репресивну машину Кремля. Тоді вже вони з побратимами остаточно звільнять Росію від диктаторського режиму.