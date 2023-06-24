Раніше в українській розвідці зазначили, що Москва вже готується до облоги. Там скасували міжрегіональні пасажирські перевезення, а до кордонів міста стягують усю техніку, що залишилася в резервах окупантів.
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Понеділок у Москві оголосили вихідним
В УФСБ у Москві та Московській області відбуваються заходи з підготовки до введення в столиці комендантської години.
Дивно. Роспропаганда стільки років годувала росіян жахами про можливе вторгнення НАТО і ЗСУ, а КТЗ* і всі ці плани "Фортеця" і "Едельвейс" запроваджують зараз через терористичну організацію ПВК "Вагнера", яку створювали якраз під контролем ФСБ і Міноборони Росії,
– повідомили в GulaguNet.
Окрім цього, мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що ситуація в місті – складна. Для мінімізації ризиків оперативний штаб оголосив понеділок, 26 червня, неробочим днем. Працювати можна лише співробітникам органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб.
"Прошу максимально утримуватися від поїздок містом. Можливе перекриття руху в окремих кварталах і на окремих дорогах. Своєчасно повідомляйте 112 про позаштатні ситуації та події. Міські служби працюють у режимі підвищеної готовності", – заявив Собянін.