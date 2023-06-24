Ранее в украинской разведке отметили, что Москва уже готовится к осаде. Там отменили межрегиональные пассажирские перевозки, а к границам города стягивают всю оставшуюся в резервах оккупантов технику.

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Понедельник в Москве объявили выходным

В УФСБ в Москве и Московской области проходят мероприятия по подготовке к введению в столице комендантского часа.

Удивительно. Роспропаганда столько лет кормила россиян ужасами о возможном вторжении НАТО и ВСУ, а КТО и все эти планы "Крепость" и "Эдельвейс" вводят сейчас из-за террористической организации ЧВК "Вагнера", которую создавали как раз под контролем ФСБ и минобороны России,

– сообщили в GulaguNet.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в городе – сложная. Для минимизации рисков оперативный штаб объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Работать можно только сотрудникам органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

"Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о внештатных ситуациях и событиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", – заявил Собянин.

Обратите внимание! Агент "Атеш" из МВД России сообщил оперативную служебную информацию - отряды ЧВК "Вагнера" в гражданской одежде и автомобилях направляются в сторону Москвы. Там разворачивают мобильные блокпосты, на которых производят тщательную проверку всех автомобилей.