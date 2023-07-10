Представник політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський зауважив, що детальні плани знає лише військове керівництво легіону. Про це він розповів 24 Каналу.
Важливо "Марш справедливості" завершився зашвидко: чому РДК не почав діяти під час заколоту Пригожина
Збільшують кількість особового складу
Зараз російські добровольці працюють над новими рейдами. Проте головне завдання легіону – збільшення кількості особового складу.
Ми отримали багато заявок на вступ й зараз збільшуємо кількість членів, аби виконувати більш потужні та складні завдання. Над цим й працюємо,
– сказав представник політичного крила легіону.
Люди, які долучаються до лав легіону "Свобода Росії" налаштовані рішуче. До того ж багато мешканців Росії готові підтримати рейди, коли добровольці з'являться на території країни-агресорки.
"Працюємо за різними напрямки й з різними типами людей", – зазначив Барановський.
Чим зараз займаються бійці легіону "Свобода Росії": дивіться відео
Техніка й озброєння
Основне питання легіону "Свобода Росії" – люди. А от техніки та озброєння вистачає. Російські добровольці мають трофейну техніку, проте найбільше їх цікавить збільшення особового складу.
Бійці легіону "Свобода Росії" діятимуть спільно з Російським добровольчим корпусом. Однак зараз бійці РДК виконують завдання на Запорізькому напрямку. На жаль, вони зазнали втрат під час виконання бойових завдань.
У потрібний час вони з'являться й ми, як і минулого разу, разом підемо на Росію,
– додав представник політичного крила легіону.
Легіон "Свобода Росії" й РДК мають спільне завдання – звільнення Росії від окупаційного путінського режиму.
Діяльність російських добровольців: останні новини
- Бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що протягом наступного місяця буде їхня третя операція, а потім й наступні. Ймовірно, анонс нової операції розрахований на те, що Росія стягнула війська до кордону.
- На Бєлгородщині працюють розвідувальні групи російських добровольців. Триває серйозна підготовча робота, щоб рейд не закінчився так, як "переворот" Пригожина. Усе відбудеться в потрібний момент, коли Росія вже не матиме сил реагувати на всі виклики.
- Представники РДК та легіону "Свобода Росії" підтримали заколот Пригожина 24 червня. Ба більше, добровольці закликали росіян протистояти владі Кремля.