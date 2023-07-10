Представник політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський зауважив, що детальні плани знає лише військове керівництво легіону. Про це він розповів 24 Каналу.

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Збільшують кількість особового складу

Зараз російські добровольці працюють над новими рейдами. Проте головне завдання легіону – збільшення кількості особового складу.

Ми отримали багато заявок на вступ й зараз збільшуємо кількість членів, аби виконувати більш потужні та складні завдання. Над цим й працюємо,

– сказав представник політичного крила легіону.

Люди, які долучаються до лав легіону "Свобода Росії" налаштовані рішуче. До того ж багато мешканців Росії готові підтримати рейди, коли добровольці з'являться на території країни-агресорки.

"Працюємо за різними напрямки й з різними типами людей", – зазначив Барановський.

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Техніка й озброєння

Основне питання легіону "Свобода Росії" – люди. А от техніки та озброєння вистачає. Російські добровольці мають трофейну техніку, проте найбільше їх цікавить збільшення особового складу.

Бійці легіону "Свобода Росії" діятимуть спільно з Російським добровольчим корпусом. Однак зараз бійці РДК виконують завдання на Запорізькому напрямку. На жаль, вони зазнали втрат під час виконання бойових завдань.

У потрібний час вони з'являться й ми, як і минулого разу, разом підемо на Росію,

– додав представник політичного крила легіону.

Легіон "Свобода Росії" й РДК мають спільне завдання – звільнення Росії від окупаційного путінського режиму.

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