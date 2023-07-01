Про це 24 Каналу сказав представник політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. За його словами, заколот Євгенія Пригожина продемонстрував, що визвольний похід на Москву цілком можливий.

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"Оскільки було незрозуміло, наскільки Пригожин усе серйозно влаштував, то передчасних кроків військове керівництво Легіону не зробило. Але це не означає, що наш похід відтерміновується чи скасовується", – наголосив Барановський.

Коли продовжиться "звільнення" Росії

Наразі на Бєлгородщині працюють розвідувальні групи. Триває серйозна підготовча робота, щоб рейд не закінчився так, як "переворот" Пригожина. Усе відбудеться в потрібний момент, коли Росія вже не матиме сил реагувати на всі виклики.

"Важливо розтягнути російські сили, щоб у них горіли одночасно Бєлгород, Донецький напрямок, Крим. Коли цих багать буде дуже багато, перезавантаження системи – у цей момент усе й має відбутись", – зазначив Барановський.

Зверніть увагу! Події на Бєлгородщині – це виключно операція російських добровольців. Україна координувала дії з ними лише до держкордону.

Рейд російських добровольців: коротко