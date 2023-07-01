Об этом 24 Каналу сказал представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский. По его словам, мятеж Евгения Пригожина продемонстрировал, что освободительный поход на Москву вполне возможен.

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"Поскольку было непонятно, насколько Пригожин все серьезно устроил, то преждевременных шагов военное руководство Легиона не сделало. Но это не значит, что наш поход откладывается или отменяется", – подчеркнул Барановский.

Когда продолжится "освобождение" России

Сейчас на Белгородщине работают разведывательные группы. Идет серьезная подготовительная работа, чтобы рейд не закончился так, как "переворот" Пригожина. Все произойдет в нужный момент, когда у России уже не будет сил реагировать на все вызовы.

"Важно растянуть российские силы, чтобы у них горели одновременно Белгород, Донецкое направление, Крым. Когда этих костров будет очень много, перезагрузка системы – в этот момент все и должно произойти", – отметил Барановский.

Обратите внимание! События на Белгородщине – это исключительно операция российских добровольцев. Украина координировала действия с ними только до госграницы.

Рейд российских добровольцев: коротко