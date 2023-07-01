Об этом 24 Каналу сказал представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский. По его словам, мятеж Евгения Пригожина продемонстрировал, что освободительный поход на Москву вполне возможен.
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"Поскольку было непонятно, насколько Пригожин все серьезно устроил, то преждевременных шагов военное руководство Легиона не сделало. Но это не значит, что наш поход откладывается или отменяется", – подчеркнул Барановский.
Когда продолжится "освобождение" России
Сейчас на Белгородщине работают разведывательные группы. Идет серьезная подготовительная работа, чтобы рейд не закончился так, как "переворот" Пригожина. Все произойдет в нужный момент, когда у России уже не будет сил реагировать на все вызовы.
"Важно растянуть российские силы, чтобы у них горели одновременно Белгород, Донецкое направление, Крым. Когда этих костров будет очень много, перезагрузка системы – в этот момент все и должно произойти", – отметил Барановский.
Рейд российских добровольцев: коротко
- Первая фаза операции РДК и легиона "Свобода России" продолжалась 22 – 24 мая. Добровольцы заявили, что смогли зайти на 42 километра вглубь России и затрофеить оружие и технику.
- 1 июня стало известно о второй фазе операции на территории Белгородщины. Бойцы проводили рейд вблизи села Новая Таволжанка Шебекинского района.
- РДК также планировал присоединиться к Евгению Пригожину во время его мятежа 24 июня. Но путч завершился слишком быстро.