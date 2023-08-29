Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" зазначив 24 Каналу, що насправді силовики намагаються скористатися ситуацією та заробити.

До теми РДК кличуть вагнерівців перейти на їхній бік і разом піти на Москву

"Найімовірніше, це певна ініціатива знизу, тобто з боку силовиків, міноборони або ФСБ. Я думаю, що ідеться про чергову крадіжку з бюджету і не більше", – пояснив "Фортуна".

Так, на сьогодні всі заходи з посилення захисту прикордонних регіонів Росії не мають сенсу, якщо згадати заколот вагнерівців та рейди добровольців.

РДК та ПВК "Вагнера" можуть об'єднатись

Водночас не можна виключати того, що російська влада дійсно хоче перестрахуватись. Особливо з огляду на можливе об'єднання вагнерівців та добровольців.

Так, після вбивства лідера ПВК "Вагнера" найманці шукають нового ватажка. Цим моментом вирішили скористатись у Російському добровольчому корпусі. Там запропонували вагнерівцям разом вирушити в новий похід на Москву.

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Зверніть увагу! Євгеній Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня влаштував заколот у Росії. Їм вдалося встановити контроль над Ростовом, Воронежем і кількома дорогами на Москву.

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