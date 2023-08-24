Військові, котрі входять до Російського добровольчого корпусу, звернулися до бійців ПВК "Вагнера". Зокрема до тих, для яких "слова вірність і честь ще мають сенс і значення".

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Закликають спільно піти на Москву

Судячи з усього, вчора було цинічно страчено ваших командирів і батька-засновника. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади Росії, очевидно кожному,

– наголошують у РДК.

Відтак, вони пропонують найманцям зробити вибір:

"стати в стійло" міноборони Росії, щоб служити вбивцям їхніх же командирів;

"зберегти свою честь і помститися їхнім катам", але для цього їм слід перейти на бік України.

У РДК закликають вагнерівців стати на бік України: дивіться відео

Якщо ви не скоювали воєнних злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку так звану "СВО", а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися за 200 кілометрів від МКАДу, а дійти до кінця!

– закликають бійці.

Власне, бійці Пригожина були максимально близькими до Москви. Але їхній так званий "марш справедливості" завернули. Тоді йшлося про буцімто переговори між "кухарем Путіна" та Лукашенком. Мовляв, останній переконав не робити дурниць. Після цього найманців перекинули до Білорусі.

Вони також гарантують безпеку та гідні умови тим, хто добровільно перейде на бік України. Це пообіцяли ЗСУ та Міноборони нашої держави.

Вагнерівці покидають табір у Білорусі