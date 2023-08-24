Вже певний час російські добровольці готуються до проведення нового рейду. Про це ексклюзивно 24 Каналу розповів радник з питань комунікації легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.
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Тим часом світ дедалі більше консолідується довкола військової допомоги Україні. Зокрема, нещодавно Нідерланди та Данія оголосили про передачу 61 літака F-16 для України. Тих, хто долучається до авіаційної коаліції, буде лише більше, стверджують у Міністерстві оборони.
Нова операція готується
Посилення військової підтримки України цілком може свідчити, що світ потроху готується до повалення режиму Владіміра Путіна та існування Росії у тому вигляді, якому вона є зараз.
Справді, весь світ видихне спокійно, якщо існуватиме без Путіна і без Російської Федерації. Люди й землі залишаться, але якщо вони хоч по частинах демократизуються, вже дихатиметься легше,
– зауважив Олексій Барановський.
Водночас насправді складно прогнозувати, що відбудеться в Росії після того, як путінський режим зазнає краху.
"В будь-якому випадку, легіон "Свободи Росії" готується до нового походу, повалення путінського режиму, а далі вже розбиратимемось. Бо якщо не закінчити з Путіним, то далі можна нічого не чекати", – наголосив представник легіону.
Зрештою, якщо нічого не робити у Росії, це може лише призвести до замороження конфлікту в Україні. Або ж нових воєн у майбутньому.
Олексій Барановський розповів про новий похід легіону: дивіться відео
Рейди РДК та "Свободи Росії": коротко
- Перша фаза операції Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" пройшла 22 – 24 травня. Вони оголосили про звільнення територій Росії від режиму Владіміра Путіна. Зрештою, добровольці заявили, що за два дні змогли зайти на 42 кілометри углиб Росії. Їм також вдалось затрофеїти зброю і техніку.
- Незабаром після цього РДК та легіон повідомили про початок другої фази операції у Бєлгородській області. Якщо конкретніше, то добровольці проводили рейд поблизу села Нова Таволжанка, що у Шебекінському районі.
- Так, 1 червня у Росії заявили, що "диверсанти" атакували пропускний пункт "Шебекіно" з допомогою танків. Бої тривали кілька днів. До слова, на карті DeepState тоді зазначили, що 9,77 кілометра квадратних території Бєлгородської області мають невідомий статус. Згодом цю територію позначили як сіру зону.