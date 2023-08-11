Про це 24 Каналу розповів керівник штабу "РДК" Олександр Фортуна. Він зауважив, що остаточною перемогою для добровольців стане повний демонтаж кремлівського режиму, адже якщо це не відбудеться, то завжди буде загроза.

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Ключова мета російських добровольців

РДК виник як військово-політична спільнота людей. Від самого початку всі люди були розкидані. Хтось був просто партизаном, хтось у ТРО, "Азові" тощо. Потім Денису "White Rex" прийшла ідея створити етнічний підрозділ й об'єднати росіян, які у той час були найбезправнішими добровольцями.

Хтось приїхав у 2014 році й був на Майдані, й в АТО. Є хлопці, які приїхали у 2010 – 2012 роках й звісно є велика кількість людей, які приїхали після повномасштабного вторгнення. Приїжджають з Європи чи третіх країн,

– зазначив Фортуна.

Головна мотивація добровольчого підрозділу – битися за Україну і водночас проти кремлівського режиму. Для РДК не є остаточною перемогою вихід України на межі 1991 року, повернення окупованих територій, запуск процесів по репараціях, трибуналах й пошуку військових злочинців.

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Як потрапити в РДК

Для всіх охочих існують абсолютно легальні способи потрапити в РДК з території Росії, Євросоюзу чи третіх країн. Людині, яка прагне потрапити до лав корпусу, потрібно написати у чат-бот на офіційному телеграм-каналі. Після чого з добровольцем проведуть співбесіду й далі він отримає інструкції.

Нещодавно ми вимушені були записати відеопояснення, у якому закликали ні в якому разі не перетинати російсько-український кордон. Ось так навмання через болота, річки, ліса. Це створює велику небезпеку для людини й багато проблем для нас. Адже тоді нам потрібно пояснювати різним службам як же так вийшло,

– сказав керівник штабу "РДК".

Однак людина, яка хоче долучитися, повинна розуміти, що Російських добровольчий корпус не благодійна організація, яка приймає усіх підряд, бере біженців чи постраждалих. Якщо людина іде в РДК, то вона іде воювати.

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