Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик, колишній депутат державної думи Росії Ілля Пономарьов. Він зауважив, що все відбувається поступово.

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"Це військові події, тобто ризикувати просто так без якоїсь підготовки – це просто безглуздо і буде вести до великих втрат. Але наступна операція вже незабаром буде", – зауважив Пономарьов.

7 – 8 місяців Легіон "Свобода Росії" стояв під Бахмутом. Це сприймалося більше як підготовка та навчання в умовах реального бою проти, зокрема, ПВК "Вагнера". Тим часом нині на Запорізькому напрямку воює РДК. Ймовірно, вони братимуть участь і у визволенні Криму.

Чи контролюють російські добровольці Бєлгородщину

Нині російські добровольці не контролюють населені пункти на території Бєлгородщини. Аби це робити, треба певна артилерійська підтримка, а вони відповідної зброї не мали.

Прибічники Путіна просто починають знищувати свої власні населені пункти. Росіяни почали бомбардувати Шебекіно, коли туди зайшли російські добровольці.

"Ми не хотіли з цього робити Бахмут, який взагалі знищений. Їм байдуже, що вони знищують – українське місто чи своє власне російське", – наголосив російський опозиційний політик.

Через те, що могло постраждати місцеве населення, Легіону та РДК довелося звідти вийти.

"Нам треба турбуватися про місцевих і демонструвати, що ми різні з Путіним, що ми по-іншому ставимося до життя взагалі. У нас інші цінності", – сказав колишній депутат державної думи Росії.

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Росіяни підтримують лише силу

Нині російські добровольці мають певну тактику і хочуть поширювати зону впливу. Перший рейд РДК та Легіону "Свобода Росії" відбувався протягом трьох днів, другий – був майже два тижні. Тепер анонсують наступні.

Місцеві зустрічають їх дуже добре та з вітаннями. Фактично так само, як росіяни зустрічали вагнерівців у Ростові, коли Євгеній Пригожин йшов "маршем справедливості" на Москву.

Взагалі зараз росіяни будуть зустрічати будь-кого, кого вони будуть сприймати "своїми", і які борються з Путіним – будь-яка сила. Тут ключове слово – це "сила", бо там традиційно російська опозиція – це слабкість. І це вони підтримувати не готові,

– зауважив Ілля Пономарьов.

Натомість силу росіяни готові підтримувати, тож проблем з місцевими немає. Саме тому врешті-решт російські добровольці, переконаний російський опозиційний політик, можуть зробити нову місцеву і загальнонаціональну владу на визволених територіях Росії.

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