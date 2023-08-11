Об этом 24 Каналу рассказал руководитель штаба "РДК" Александр Фортуна. Он отметил, что окончательной победой для добровольцев станет полный демонтаж кремлевского режима, ведь если это не произойдет, всегда будет угроза.

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Ключевая цель российских добровольцев

РДК возник как военно-политическое сообщество людей. С самого начала все люди были разбросаны. Кто-то был просто партизаном, кто-то в ТРО, "Азове" и т.д. Затем Денису "White Rex" пришла идея создать этническое подразделение и объединить россиян, которые в то время были бесправными добровольцами.

Кто-то приехал в 2014 году и был на Майдане, и в АТО. Есть ребята, приехавшие в 2010 – 2012 годах и конечно большое количество людей, приехавших после полномасштабного вторжения. Приезжают из Европы или третьих стран,

– отметил Фортуна.

Главная мотивация добровольческого подразделения – бороться за Украину и одновременно против кремлевского режима. Для РДК не является окончательной победой выход Украины на рубеже 1991 года, возвращение оккупированных территорий, запуск процессов по репарациям, трибуналам и поиск военных преступников.

Кто и как может попасть в РДК: смотрите видео

Как попасть в РДК

Для всех желающих существуют абсолютно легальные способы попасть в РДК с территории России, Евросоюза или третьих стран. Человек, который стремится попасть в ряды корпуса, нужно написать в чат-бот на официальном телеграм-канале. После чего с добровольцем проведут собеседование, и дальше он получит инструкции.

Недавно мы вынуждены были записать видео объяснение, в котором призывали ни в коем случае не пересекать российско-украинскую границу. Вот так наугад через болота, реки, леса. Это создает большую опасность для человека и много проблем для нас. Ведь тогда нам нужно объяснять разным службам как же так получилось,

– сказал руководитель штаба "РДК".

Однако человек, желающий приобщиться, должен понимать, что Русский добровольческий корпус не благотворительная организация, принимающая всех подряд, берет беженцев или пострадавших. Если человек идет в РДК, то он идет воевать.

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