Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 канал. Случилось это после того, как российская Госдума разрешила местным властям формировать добровольческие отряды и выдавать им оружие.

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В России очень боятся ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольческим формированием выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам Гудкова, в "теробороне" Белгородщины находятся около 3 тысяч человек.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт также заявил, что отрядам "добровольной народной дружины" выдадут оружие Планируется выдать 300 единиц.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "все происходит в соответствии с законом", а причина этого – Украина.

Это меры, необходимые на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются,

– заявил Песков.

Россияне суетятся не просто так

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" провели несколько удачных рейдов на территорию страны-террориста. Каждый раз российская пропаганда либо делала вид, что ничего не произошло, либо заявляла о диверсиях со стороны ВСУ.

К концу этого лета российские добровольцы обещают еще несколько сделок на территорию России. По словам представителя политического крыла РДК, в Белгородской области работают разведывательные группы. Также идет соответствующая подготовка, но все произойдет в нужный момент.