Уже определенное время российские добровольцы готовятся до проведения нового рейда. Об этом эксклюзивно 24 Каналу рассказал советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

Вас может заинтересовать Пакт Молотова – Риббентропа и заговор тиранов: почему Россия обречена повторять ошибки прошлого

Тем временем мир все больше консолидируется вокруг военной помощи Украине. В частности, недавно Нидерланды и Дания объявили о передаче 61 самолета F-16 для Украины. Присоединяющихся к авиационной коалиции будет только больше, утверждают в Министерстве обороны.

Новая операция готовится

Усиление военной поддержки Украины вполне может свидетельствовать, что мир понемногу готовится к свержению режима Владимира Путина и существованию России в том виде, в каком она сейчас.

Действительно, весь мир спокойно выдохнет, если будет существовать без Путина и без Российской Федерации. Люди и земли останутся, но если они хоть по частям демократизируются, уже дышать будет легче,

– заметил Алексей Барановский.

В то же время на самом деле сложно прогнозировать, что произойдет в России после того, как путинский режим терпит крах.

"В любом случае, легион "Свободы России" готовится к новому походу, свержение путинского режима, а дальше уже будем разбираться. Потому что если не покончить с Путиным, то дальше можно ничего не ждать", – подчеркнул представитель легиона.

В конце концов, если ничего не делать в России, это может привести к заморозке конфликта в Украине. Или новых войн в будущем.

Алексей Барановский рассказал о новом походе легиона: смотрите видео

Рейды РДК и "Свободы России": коротко