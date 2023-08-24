Уже определенное время российские добровольцы готовятся до проведения нового рейда. Об этом эксклюзивно 24 Каналу рассказал советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский.
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Тем временем мир все больше консолидируется вокруг военной помощи Украине. В частности, недавно Нидерланды и Дания объявили о передаче 61 самолета F-16 для Украины. Присоединяющихся к авиационной коалиции будет только больше, утверждают в Министерстве обороны.
Новая операция готовится
Усиление военной поддержки Украины вполне может свидетельствовать, что мир понемногу готовится к свержению режима Владимира Путина и существованию России в том виде, в каком она сейчас.
Действительно, весь мир спокойно выдохнет, если будет существовать без Путина и без Российской Федерации. Люди и земли останутся, но если они хоть по частям демократизируются, уже дышать будет легче,
– заметил Алексей Барановский.
В то же время на самом деле сложно прогнозировать, что произойдет в России после того, как путинский режим терпит крах.
"В любом случае, легион "Свободы России" готовится к новому походу, свержение путинского режима, а дальше уже будем разбираться. Потому что если не покончить с Путиным, то дальше можно ничего не ждать", – подчеркнул представитель легиона.
В конце концов, если ничего не делать в России, это может привести к заморозке конфликта в Украине. Или новых войн в будущем.
Алексей Барановский рассказал о новом походе легиона: смотрите видео
Рейды РДК и "Свободы России": коротко
- Первая фаза операции Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" прошла 22-24 мая. Они объявили об освобождении территорий России от режима Владимира Путина. В конце концов, добровольцы заявили, что через два дня смогли зайти на 42 километра вглубь России. Им также удалось затрофеить оружие и технику.
- Вскоре после этого РДК и легион сообщили о начало второй фазы операции в Белгородской области. Если конкретнее, то добровольцы проводили рейд вблизи села Новая Таволжанка в Шебекинском районе.
- Так, 1 июня в России заявили, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков. Бои продолжались несколько дней. К слову, на карте DeepState тогда отметили, что 9,77 км квадратных территории Белгородской области имеют неизвестный статус. Впоследствии эту территорию обозначили как серую зону.