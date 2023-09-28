Про бойові дії на Бєлгородщині інформує офіційний канал легіону "Свобода Росії". Усі деталі й подробиці боїв обіцяють розкрити згодом.

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Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед Легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом,

– мовиться у повідомленні.

У легіоні "Свобода Росії" також порадили казки про "мінні поля" на Бєлгородщині розповідати представнику російського міноборони Ігорю Конашенкову.

"Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", – повідомили в Легіоні.

"Звільнення" Бєлгородщини відбувається не вперше