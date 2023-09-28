Про бойові дії на Бєлгородщині інформує офіційний канал легіону "Свобода Росії". Усі деталі й подробиці боїв обіцяють розкрити згодом.
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Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед Легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом,
– мовиться у повідомленні.
У легіоні "Свобода Росії" також порадили казки про "мінні поля" на Бєлгородщині розповідати представнику російського міноборони Ігорю Конашенкову.
"Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", – повідомили в Легіоні.
"Звільнення" Бєлгородщини відбувається не вперше
- Наприкінці травня у Бєлгородській області почали відбуватися дивні події. У ніч на 22 травня "Російський добровольчий корпус" перетнув кордон з Росією і ввійшов на територію Бєлгородської області.
- Варто наголосити, що Кремль довгий час ніяк не реагував на події в Бєлгороді. Поки місцева адміністрація намагалася заспокоїти мешканців, а сама била на сполох і вивозила свої сім'ї, Путін не коментував бойові дії на Бєлгородщині.
- В Україні офіційно заявили, що не причетні до дії російських добровольців. Представник ГУР МО Андрій Юсов також наголосив, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців.
- Станом на ранок 23 травня операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів. Такі дані наводить інтерактивна карта DeepState. На тлі заяв бійців Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" про подальше звільнення Росії так звана сіра зона займає площу в 31,07 квадратних кілометрів.
- У червні РДК заявив про "другий етап звільнення" Бєлгородщини. У період з 1 по 4 червня добровольці "звільнили" 9,77 кілометра квадратних території Бєлгородщини – на мапі DeepState було зазначено тоді ці території позначили як сіру зону з невідомим статусом.
- Наприкінці червня командир РДК Денис Нікітін заявив, що добровольцям необхідна вимушена пауза для відпочинку. За кілька тижнів своїх операцій добровольці "затрофеїли" техніку окупантів, а також отримали важливу документацію. Тепер бійцям треба відновитися й підготувати нові "подарунки" для Кремля.