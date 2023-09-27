Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що готовність росіян співпрацювати з військовим керівництвом України означає деморалізацію ворога.

До теми У ГУР розповіли про українську агентуру в Росії та дані, які вона зливає

"Навіть офіційна інформація в публічному доступі свідчить про те, що по військових аеродромах запускають безпілотники з території Росії", – наголосив Мусієнко.

Вочевидь на території агресора діють не лише українські диверсійні групи, а й російські, адже йдеться про серйозні масштаби.

Серед причин, чому окупанти вирішують перейти на бік України, можуть бути:

грошова винагорода;

боротьба з конкурентами;

прагнення повалити путінський режим;

небажання брати участь у воєнних злочинах проти українців.

Саме останнім пояснив свій вчинок російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8 і надав цінні дані.

Удар по штабу чорноморського флоту коригували з Криму

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що удар по штабу російського флоту в Севастополі допомагали наводити небайдужі громадяни з Криму. За його словами, дедалі більше людей контактують з українськими військовими для надання важливої інформації.

Найперше, це стосується молоді, яка активно бере участь. Загалом ситуація змінюється на краще,

– зазначив Кім.

У Kyiv Post заявили, що ключову інформацію надали незадоволені російські офіцери за грошову винагороду.

Росіяни переходять на бік України