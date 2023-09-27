Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що готовність росіян співпрацювати з військовим керівництвом України означає деморалізацію ворога.
До теми У ГУР розповіли про українську агентуру в Росії та дані, які вона зливає
"Навіть офіційна інформація в публічному доступі свідчить про те, що по військових аеродромах запускають безпілотники з території Росії", – наголосив Мусієнко.
Вочевидь на території агресора діють не лише українські диверсійні групи, а й російські, адже йдеться про серйозні масштаби.
Серед причин, чому окупанти вирішують перейти на бік України, можуть бути:
- грошова винагорода;
- боротьба з конкурентами;
- прагнення повалити путінський режим;
- небажання брати участь у воєнних злочинах проти українців.
Саме останнім пояснив свій вчинок російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8 і надав цінні дані.
Удар по штабу чорноморського флоту коригували з Криму
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що удар по штабу російського флоту в Севастополі допомагали наводити небайдужі громадяни з Криму. За його словами, дедалі більше людей контактують з українськими військовими для надання важливої інформації.
Найперше, це стосується молоді, яка активно бере участь. Загалом ситуація змінюється на краще,
– зазначив Кім.
У Kyiv Post заявили, що ключову інформацію надали незадоволені російські офіцери за грошову винагороду.
Росіяни переходять на бік України
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав, що в десятки разів збільшилась кількість людей, які переходять на бік України.
- Зокрема, має своє агентурну сітку бригада "Азов". Люди йдуть на співпрацю як на окупованих територіях, так і в глибині Росії.
- Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що вчинок російського пілота Максима Кузьмінова може надихнути інших.