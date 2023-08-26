Про агентурні сітки українських Збройних Сил розповів начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Попри ризик для життя, ці люди допомагають наближати перемогу.

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Україна також має агентуру

Спецслужби підтримують зв'язок з українцями, які чекають звільнення окупованих території – у тому числі й в Криму. Це не тільки ГУР та СБУ – є ще деякі підрозділи, які займаються цим питанням. У тому числі з такими людьми спілкуються і в бригаді "Азов".

У нас є своя агентурна сітка – маю на увазі бригада "Азов", як на окупованих територіях, так, так і на Росії. Це прям цікаво. Є росіяни, які нам допомагають і вони знаходяться далеко від кордону з Україною,

– розповів "Тавр".

Богдан Кротевич стверджує, що часом агенти самостійно звертаються до українських спецслужб з пропозицією допомоги. Однак, у ГУР та СБУ така агентурна сітка звісно є більшою – вони цим активно займаються.

Українці продовжують протистояти окупантам