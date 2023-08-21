Російські ЗМІ повідомляють, що на окупованій території Херсонщини затримали 17-річного підлітка. Перед сільською радою, де працює його мама, він написав "Слава Україні" та спалив прапор Росії, передає 24 Канал.
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Мати хлопчика почала працювати на ворога
Інцидент стався біля будівлі сільради у селищі Першотравневе, що поблизу Мелітополя. 17-річний хлопець спалив прапор Росії, а також так званий "прапор Херсонської області", придуманий окупантами.
На території сільради він написав білою цеглою "Слава Україні". Проти нього порушили кримінальну справу за наругу над державним прапором.
45-річна мати хлопчика після приходу російських військ отримала паспорт громадянки Росії і почала працювати у сільраді. При цьому її 17-річний син залишився громадянином України.
Матір підлітка допитали та відпустили. 17-річному хлопцю загрожує до року ув'язнення.
Спротив на окупованих територіях: останні новини
- Рух спротиву "Жовта стрічка" почав боротьбу з окупантами ще на початку вторгнення Росії в Україну, зокрема й в Херсоні. Там активісти організовували масові акції непокори проти росіян. Зараз у лавах партизан понад 10 тисяч українців і діють вони всюди: від Донбасу до Криму.
- Так партизанський рух "Атеш", створений українцями та кримськими татарами, опублікував цікаве відео. На ньому учасники руху "передають привіт" окупантам в Сімферопольській адміністрації. Партизани наголошують, що вони продовжуватимуть вести розвідку на окупованих територіях та стежити за колаборантами.
- Партизани зі "Злої мавки" зробили на рублях проукраїнські написи. Валюту поширюють на тих українських територіях, які перебувають під окупацією. Вони показали, що рублів із новим "дизайном" більшає, зокрема у Сімферополі.