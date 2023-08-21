Российские СМИ сообщают, что на оккупированной территории Херсонщины задержан 17-летний подросток. Перед сельским советом, где работает его мама, он написал "Слава Украине" и сжег флаг России. 24 Канал.

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Мать мальчика начала работать на врага

Инцидент произошел возле здания сельсовета в поселке Первомайское близ Мелитополя. 17-летний парень сжег флаг России, а также так называемый "флаг Херсонской области", придуманный оккупантами.

На территории сельсовета он написал белым кирпичом "Слава Украине". Против него возбудили уголовное дело за надругательство над государственным флагом.

45-летняя мать мальчика после прихода российских войск получила паспорт гражданки России и начала работать в сельсовете. При этом ее 17-летний сын остался гражданином Украины.

Мать подростка допросили и отпустили. 17-летнему парню грозит до года заключения.

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