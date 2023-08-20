Движение этих судов партизаны сняли на камеру, сделав несколько фотографий, которые впоследствии выложили в сеть. В "Атеше" допустили, что эти корабли могут перевозить груз военного назначения.

К теме "Хлопок" приедет еще не один раз, – военный эксперт о судьбе Крымского моста

"Атеш" заметил суда у Крымского моста

В "Атеше" отметили, что агент их движения сообщил, что сейчас у Керченского моста находится 5 грузовых кораблей. Партизаны предположили, что вероятно эти суда перевозят военную технику и снаряжение.

"Атеш" заметил 5 грузовых кораблей у Крымского моста / Фото с телеграм-канала "Атеш"

Представители движения отметили, что их агенты действуют по всему Крыму. Поэтому они продолжат мониторить передвижение россиян вблизи полуострова.

Напоследок в "Атеше" отметили, что эта техника не должна добраться до фронта. Там также призвали людей с оккупированных территорий присоединяться к движению, ведь это может сделать большой вклад в победу Украины.

Ранее "Атеш" нашли российскую ПВО у Крымского моста