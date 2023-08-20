Движение этих судов партизаны сняли на камеру, сделав несколько фотографий, которые впоследствии выложили в сеть. В "Атеше" допустили, что эти корабли могут перевозить груз военного назначения.
К теме "Хлопок" приедет еще не один раз, – военный эксперт о судьбе Крымского моста
"Атеш" заметил суда у Крымского моста
В "Атеше" отметили, что агент их движения сообщил, что сейчас у Керченского моста находится 5 грузовых кораблей. Партизаны предположили, что вероятно эти суда перевозят военную технику и снаряжение.
"Атеш" заметил 5 грузовых кораблей у Крымского моста / Фото с телеграм-канала "Атеш"
Представители движения отметили, что их агенты действуют по всему Крыму. Поэтому они продолжат мониторить передвижение россиян вблизи полуострова.
Напоследок в "Атеше" отметили, что эта техника не должна добраться до фронта. Там также призвали людей с оккупированных территорий присоединяться к движению, ведь это может сделать большой вклад в победу Украины.
Ранее "Атеш" нашли российскую ПВО у Крымского моста
- Партизаны по движению "Атеш" 16 августа сообщили, что агенты их движения обнаружили систему российской противовоздушной обороны у Крымского моста. Именно она защищала мостовой переход от "атак неизвестных ракет и беспилотников".
- Так, агент движения обнаружил наличие средств противовоздушной обороны и дымового занавеса "ТДА-3", стратегически расположенных на Крымском мосту. Эта военная техника размещена на въезде в Крым со стороны Тамани.
- Стоит отметить, что оккупанты применили дымовые завесы для "отражение атаки на мост" 12 августа. После этого оборонного маневра оккупанты тайно скрыли важную информацию о процедурах обороны моста и местонахождении средств ПВО.
- К тому же военный эксперт Андрей Рыженко отметил, что дымовые завесы могут частично скрыть опоры самого Крымского моста. Однако от такого дыма заранее указанные координаты в ракетах или беспилотниках не изменятся.