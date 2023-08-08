Женское партизанское движение "Злая мавка", действующее на оккупированных территориях Украины, показало, что рублей с новым "дизайном" становится больше, в частности в Симферополе. Об этом сообщили на странице инициативы.

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Что известно о новых "рублях"

"Злая мавка" творчески подошла к борьбе с оккупантами. Так, российские рубли получили новый "дизайн" – теперь на них есть проукраинские надписи. На фото, распространяемых партизанами, видны фразы "Это вам не Россия! Вы в Украине!".

Как отмечают в движении "Злая мавка", проукраинских настроений на оккупированном Россией украинском полуострове становится больше, а теперь в обращении и новые "рубли". Активисты сфотографировали валюту возле Верховной Рады Крыма в Симферополе.

Рубли с проукраинскими надписями в оккупированном Крыму / "Злая мавка"

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Сопротивление на оккупированных территориях Украины

Это не первая креативная акция, проводимая в оккупации.