Женское партизанское движение "Злая мавка", действующее на оккупированных территориях Украины, показало, что рублей с новым "дизайном" становится больше, в частности в Симферополе. Об этом сообщили на странице инициативы.
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Что известно о новых "рублях"
"Злая мавка" творчески подошла к борьбе с оккупантами. Так, российские рубли получили новый "дизайн" – теперь на них есть проукраинские надписи. На фото, распространяемых партизанами, видны фразы "Это вам не Россия! Вы в Украине!".
Как отмечают в движении "Злая мавка", проукраинских настроений на оккупированном Россией украинском полуострове становится больше, а теперь в обращении и новые "рубли". Активисты сфотографировали валюту возле Верховной Рады Крыма в Симферополе.
Рубли с проукраинскими надписями в оккупированном Крыму / "Злая мавка"
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Сопротивление на оккупированных территориях Украины
Это не первая креативная акция, проводимая в оккупации.
- Ранее движение "Желтая лента" объявило бессрочную акцию "Лови подачу". Ее суть в том, чтобы показать: украинцы не сдаются и ждут, когда ВСУ освободят временно оккупированные территории. В рамках акции нужно взять теннисные шарики любого цвета, подписать их патриотическими лозунгами и распространить по улицам.
- В Феодосии уже показали результаты акции. Шарики оказались у одного из входов в дом офицеров, вблизи редакции газеты "Кафа", напротив школы №2 и в парке Юбилейном.