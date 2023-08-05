Об этом во время интервью рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, на полуострове сейчас немало тех, кто ждет ВСУ и полное освобождение.

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"Когда в следующий раз ударят по мосту?"

Рефат Чубаров отметил, что трудно сказать, стали ли взрывы обыденностью для крымчан, но в то же время люди, которые до сих пор в оккупации, ожидают иногда даже больших результатов.

Они ожидают больших результатов, думаю. Скажем, когда произошли подрывы Керченского моста, один из моих собеседников, живущий в Крыму, сказал: "Слушай, ну долго мы ждали, октябрь 2022 года и теперь июль. Что следующий удар будет в 2024 году?" Он так меня спрашивает, будто в шутку, но это говорит об их настроениях. Там хотят, чтобы как можно скорее были результаты уже в виде освобождения Крыма,

– говорит Чубаров.

В то же время глава Меджлиса подчеркнул, что люди вполне осознают, что каждый метр нашей земли дается нашим воинам тяжело, а ожидание полного освобождения как можно быстрее – просто желание людей. Рефат Чубаров подчеркнул, что в Крыму есть те, кто очень ждет ВСУ.

У Крымского моста было неспокойно

Около полуночи 5 августа в районе Крымского моста раздались взрывы, а оккупанты поспешили перекрыть движение незаконным сооружением, соединяющим оккупированный полуостров со страной-террористом.

Впоследствии Морской спасательный центр России заявил, что в результате событий поврежден танкер SAG. На место прибыли 2 буксира. В танкере затопило машинное отделение, поэтому самостоятельно отправиться в пункт базирования или ближайшую бухту он не смог. Пропагандисты уже взывают о том, что якобы ВСУ атаковали гражданское судно, однако этот танкер перевозит горючее для самолетов в Сирию и давно находится под санкциями США.