Про це під час інтерв'ю розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, на півострові зараз чимало тих, хто чекає на ЗСУ і повне звільнення.

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"Коли наступний раз вдарять по мосту?"

Рефат Чубаров відзначив, що важко сказати, чи стали вибухи буденністю для кримчан, але водночас люди, які досі в окупації, очікують подекуди навіть більших результатів.

Вони очікують більших результатів, думаю. Скажімо, коли сталися підриви Керченського мосту, один із моїх співрозмовників, який живе у Криму, сказав: "Слухай, ну довго ми чекали, жовтень 2022 року і тепер липень. Що, наступний удар буде 2024 року?" Він так мене запитує, нібито жартома, але це говорить про їхні настрої. Там хочуть, аби якомога швидше мали результати вже у вигляді звільнення Криму,

– каже Чубаров.

Водночас голова Меджлісу наголосив, що люди цілком свідомі того, що кожен метр нашої землі дається нашим воїнам важко, а очікування повного звільнення якнайшвидше – просто бажання людей. Рефат Чубаров підкреслив, що в Криму є ті, хто дуже чекає на ЗСУ.

Біля Кримського мосту було неспокійно

Близько півночі 5 серпня в районі Кримського мосту пролунали вибухи, а окупанти поспішили перекрити рух незаконною спорудою, яка з'єднує окупований півострів з країною-терористом.

Згодом Морський рятувальний центр Росії заявив, що унаслідок подій пошкоджений танкер SAG. На місце прибули 2 буксири. У танкері затопило машинне відділення, тому самостійно вирушити до пункту базування чи найближчої бухти він не зміг. Пропагандисти уже волають про те, що нібито ЗСУ атакували цивільне судно, однак цей танкер перевозить пальне для літаків до Сирії і давно перебуває під санкціями США.